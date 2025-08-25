“Una realidad”, el acoso de Campeche a medios

Una reportera de un medio independiente del municipio de Ciudad del Carmen, Campeche, acusó que, en los últimos dos años, tanto autoridades municipales y estatales generan un “acoso y algunas reacciones” contra medios que los critican.

La comunicadora, de quien se omitió su nombre por seguridad, dijo a La Razón que, a pesar del acoso, al menos en Ciudad del Carmen no se han presentado denuncias formales de las autoridades en contra de medios de información, como ocurrió con el periodista Jorge González Valdez.

“Sí hay un acoso por parte de la autoridad con algunos compañeros, eso sí es una realidad y una constante, es una situación que se ha venido agudizando los últimos dos años”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Entregan créditos a la palabra Sheinbaum y Evelyn Salgado impulsan la comercialización de huipiles y telares de cintura de mujeres amuzgas

El Dato: Artículo 19 ha expresado su preocupación por las acciones legales en contra del periodista Jorge Luis González Valdez

El 13 de junio, la jueza de Control, Guadalupe Martínez Taboada, vinculó a proceso al exdirector del diario Tribuna, González Valdez, por, presuntamente, incurrir en delitos de incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora estatal, Layda Sansores San Román, quien presentó la denuncia en su contra.

En una nueva resolución, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito suspendió las medidas cautelares impuestas contra el periodista y el medio de comunicación en el mismo caso.

El pasado 16 de julio, la jueza de Control interina de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, prohibió a González Valdez hacer cualquier publicación acerca de Sansores San Román; además, un interventor judicial deberá revisar cualquier texto que él y el diario Tribuna hagan con el objetivo de avalarlos siempre y cuando no afecten a la mandataria.

3 años y 11 meses tiene Layda Sansores como la gobernadora de Campeche

333 agresiones a periodistas se registraron en el primer semestre de 2022

“Esta limitación de expresión que no se había presentado hace muchos años yo tengo laborando en Campeche cerca de 15 años, y es la primera vez que observo este tipo de situaciones con varios compañeros y que, de manera general, es un síntoma que va limitando incluso tener acceso a la información de primera fuente con el director con el jefe o el secretario.

“Anteriormente era muy sencillo conseguir una entrevista o un dato, tener esa cercanía con el funcionario, ahora hay que dar un cuestionario a la vocería para decirle de qué lo quiero cuestionar y me pueda dar la entrevista, insisto no solamente es el Gobierno del estado sino también el municipal”, mencionó la periodista.

La joven aseguró que el tema de la censura es “bastante preocupante” derivado de los últimos hechos del Gobierno estatal contra algunos periodistas.

“Es una situación que no se había dado, es una limitación para poder acceder a la información, la cual, constitucionalmente, debe ser una obligación la rendición de cuentas y transparencia y con este tipo de situación se complica la labor de informar, y esto la gente no lo sabe y quien lo sabe no dice nada por temas de programas sociales o presión, pues prefieren callar, pero sí es un común denominador y para quien hacemos este trabajo sí es bastante preocupante”, dijo.

La reportera también mencionó que en años anteriores era muy sencillo conseguir entrevistas e información con varios funcionarios del estado, pero tras la llegada al Gobierno de Layda Sansores, eso se ha complicado y en ocasiones no dan información.

De acuerdo con datos obtenidos por este diario vía transparencia, de 2018 al 29 de julio de 2025 la Fiscalía estatal abrió 12 indagatorias por delitos cometidos en agravio de periodistas.

En ese sentido, la reportera local mencionó que es muy probable que las carpetas de investigación aumenten conforme pasen los años, porque se viene el proceso electoral de elección de gobernador en el estado de Campeche.

“Seguramente esa situación se va a agudizar y seguramente habrá otras acciones que generen esta limitación de la libertad de expresión”, dijo.

González Valdez no es el único caso en el que un tribunal tuvo que intervenir y sancionar a periodistas por presuntamente “ofender” a Sansores San Román.

El 10 de agosto el Tribunal Electoral estatal ordenó a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecer disculpas públicas a la mandataria local por, supuestamente, haberla ofendido con sus críticas en el programa La Barra Noticias.

El Tribunal ordenó a los tres periodistas a leer el siguiente comunicado en su programa: “En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del estado de Campeche, porque las expresiones emitidas en un programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política debido a género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.

El seguimiento

Desde 2022, ya en la administración de Layda Sansores como gobernadora de Campeche, el periodista Jorge González Valdez ha sido investigado por los siguientes delitos:

2022

Daño Moral

2023

Incitación al odio

Violencia política de género en contra de Layda Sansores

2025

Ultrajes a la autoridad y lesiones