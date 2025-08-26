Baja 14% robo a transporte con operativos federales y municipales en Ecatepec

La reducción del 14 por ciento en robos a transporte público y 34 en asalto a transporte de carga, así como el 17 por ciento en extorsión, son resultado del Operativo Transporte Seguro, mediante despliegues tácticos coordinados diariamente, de la Policía de Ecatepec, con efectivos de la Guardia Nacional y Sedena, como parte del Mando Unificado Zona Oriente,

Por la mañana, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, supervisó el operativo en la carretera México-Pachuca, en Santo Tomás Chiconautla, donde indicó a las y los pasajeros que estas acciones de revisión que tardan un par de minutos, buscan prevenir ilícitos, que se sientan tranquilos en los traslados y proteger también de acoso a mujeres.

“Simultáneamente, en 11 puntos estratégicos del municipio, estamos realizando los Operativos de Transporte Seguro, en dos turnos, matutino y vespertino, con la participación de Marina, Guardia Nacional, Policía de Tránsito Municipal, Agrupamientos Especiales que consisten en los Binomios Caninos y la Policía Metropolitana, así como la Célula de Género de la Policía Municipal”, explicó.

Cisneros recordó que Ecatepec es un municipio clave para la Estrategia del Mando Unificado Oriente que encabezan la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, lo que ha dado como resultado la reducción de robos en transporte público en un 14 por ciento, un 34 por ciento en robo a transportistas y 17 por ciento en extorsión.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña precisó que estas acciones, con respaldo de fuerzas federales y la presencia permanente de Fuerza de Tarea Marina, se atienden delitos de alto impacto y se avanza en la estrategia de proximidad social y prevención del delito.

En este sentido, los despliegues tácticos atienden puntos de mayor incidencia como el paradero de autobuses, Autopista México Pachuca; Paradero de combi 30-30; Avenida Revolución; Venta de Carpio; Santa Clara Coatitla; Héroes Ecatepec 5ta sección y La Guadalupana.

Usuarios del transporte público provenientes de la parte alta de Ciudad Cuauhtémoc, incluso de Tecámac y que se trasladan a Ecatepec o la Ciudad de México reconocieron que desde que hay estos despliegues viajan con mayor tranquilidad.

“Que bueno que haya operativos porque previenen que no nos pase nada en el camino”, señaló Angélica quien se dirigía a la Avenida Revolución, mientras que Dulce Montufar que viajaba de Zumpango dijo sentirse más tranquila: “había mucha violencia en los camiones, sí me tocaron asaltos pero últimamente ya no”.

Mientras que Marcos, trabajador de La Costeña, refirió que anteriormente sí eran comunes los atracos pero ahora con la presencia policiaca han disminuido. “Está bien que los hagan para evitar cualquier sorpresa que nos llegue a caer de repente, ya tiene un buen rato que no hay asaltos”.

