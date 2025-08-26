Más homicidio y desaparición en BCS... y el góber se va al beis

Autoridades estatales y colectivos de búsqueda de personas, en el predio de Comondú en donde fueron halladas dos fosas, el sábado.

El estado de Baja California Sur vive una nueva escalada de violencia, con aumento de 90 por ciento en las carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso; de 193 por ciento en desaparición forzada de personas y de 22.6 por ciento en tasa de violencia letal.

De acuerdo con un informe de la organización civil México Evalúa, en los primeros siete meses de este 2025 se registraron en la citada entidad 178 delitos contra la vida, 97 personas desaparecidas y tres feminicidios, lo que la llevó a tener una tasa de violencia letal de 46.5 ataques por cada 100 mil habitantes, contra 38.8 del año pasado.

El indicador de violencia letal se calcula, explica el estudio, con base en los registros de los delitos de homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas y no localizadas.

El Dato: El pasado 30 de junio, personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y colectivos hallaron cuatro fosas en un tramo de la carretera La Paz-San Juan de la Costa.

En el documento se precisa que para obtener la tasa se incluyen los homicidios culposos y otros delitos contra la vida y la integridad corporal, debido a que el incremento en los fenómenos de este tipo viene acompañado de mayores inconsistencias en el registro de cadáveres, lo que abre la posibilidad de que tras estos ilícitos existan mecanismos de exterminio del crimen organizado.

En el presente año, el estado gobernado por el morenista Víctor Manuel Castro Cosío se colocó entre los cinco en donde más aumentó la tasa de violencia letal, con 22.6 por ciento, en los primeros siete meses de este año.

El informe de México Evalúa señala que Baja California Sur es una de las tres entidades federativas que mantuvieron, de enero a julio, un balance “muy negativo”, al registrar una tasa de violencia letal por encima de la media nacional, que en ese periodo fue de 39.4 agresiones por cada 100 mil habitantes.

En tanto, de una consulta realizada por La Razón a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) se desprende que, en lo que va de este año —con corte a julio—, se abrieron 66 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, lo que representa un alza de 90 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, cuando la cifra fue de 34.

De igual forma, de acuerdo con el registro que lleva la Comisión Nacional de Búsqueda, de enero a julio del presente año se reportó la desaparición y no localización de 97 personas, prácticamente el triple de las 33 denuncias captadas en el mismo lapso de 2024.

En lo que va del presente año, el municipio con mayores casos de desaparecidos es Los Cabos, con 54 víctimas; le siguen La Paz, con 22; Comondú, con 13; Mulegé con cuatro, y Loreto con dos. El rango de edad con más víctimas de desaparición es el que comprende entre los 30 y los 34 años, con 17.

El pasado sábado, colectivos y autoridades estatales y federales realizaron jornadas de búsqueda generalizada en los municipios de La Paz y Comondú, cuyo resultado fue la localización de siete fosas clandestinas.

En Comondú se localizaron dos fosas: la primera en las inmediaciones del kilómetro 41 del tramo carretero Zaragoza–Poza Grande y la segunda en el kilómetro 180 del tramo carretero La Paz–Comondú, mientras que en el tramo carretero La Paz–San Juan de la Costa se ubicaron cinco entierros irregulares.

En su análisis, la organización México Evalúa consigna que el territorio de Baja California Sur es utilizado por varias organizaciones criminales como un punto estratégico para movilizar narcóticos hacia la frontera norte, con la mira de introducirlos a Estados Unidos.

Añade que la violencia letal persiste como consecuencia de las disputas entre células operativas de las facciones que anteriormente eran aliadas dentro del Cártel de Sinaloa, en alusión a Los Mayitos y Los Chapitos.

También refiere que hay una “configuración territorial del crimen organizado caracterizada por altos niveles de violencia concentrados en tres grandes regiones del país: el noroeste, el centro-occidente y el sur-sureste”.

En la región noroeste, al que pertenece también el estado de Sonora, predominan los balances entre negativo y muy negativo, lo que indica una intensa conflictividad derivada de la fragmentación del Cártel de Sinaloa.

Respecto a Baja California Sur, el pasado fin de semana se presentaron diversos actos de violencia, que incluyeron la ejecución de un hombre de 35 años de edad en la colonia Invi del Pueblo Mágico de Loreto y un ataque armado en contra de dos personas del sexo masculino en calles de la colonia Olivo, de La Paz, lo que generó temor entre los habitantes de la capital del estado.

Mientras se presentaban éstas y otras agresiones, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío se encontraba en San Diego, California, a donde viajó desde el viernes por la mañana para presenciar el primer juego de la serie eliminatoria de beisbol entre Los Padres de San Diego y Los Dodgers de Los Ángeles.

Desde el pasado lunes empezaron a circular fotografías en las que se aprecia al mandatario —a veces de pie a veces sentado— en la Zona VIP del Petco Park Stadium, de San Diego, en donde, según medios locales, el precio del boleto alcanza un valor de 891 dólares, es decir, alrededor de 17 mil 820 pesos mexicanos.

Las imágenes provocaron reclamos en redes sociales hacia el gobernador, por irse a pasear en plena crisis de violencia.

