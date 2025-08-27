En Sinaloa ‘Hay un trabajo permanente’: Presidenta Claudia Sheinbaum; disminuye 51% el homicidio doloso de junio a la fecha

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó la coordinación que existe entre el Gabinete de Seguridad Federal y las autoridades del estado de Sinaloa para la implementación de acciones de seguridad que permita lograr la reducción de delitos.

“Hay mucha coordinación ahora en Sinaloa, recientemente se trabajó conjuntamente para que hubiera 100 patrullas más, particularmente en Culiacán para la propia Policía Estatal y hay un trabajo permanente de coordinación entre el Gabinete de Seguridad Federal y el Gabinete de Seguridad Estatal”, expresó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de la República, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, destaca como prioridad la seguridad en Sinaloa, en donde se han logrado importantes avances que se reflejan entre otros indicadores destacados, en la presencia masiva de turistas, principalmente de cruceros en Mazatlán, así como en la disminución de índices delictivos como el 51 por ciento menos en homicidio doloso de junio a la fecha, y del reforzamiento de la seguridad en la carretera Culiacán-Mazatlán con el plan “Cero robo al autotransporte”.

En este contexto, se presentó un video donde se informó sobre las acciones desarrolladas por el Gabinete de Seguridad, y de manera destacada se abordó el avance en materia de seguridad en Sinaloa en particular, que ha permitido ese crecimiento en materia turística, al ser considerado por los turistas nacionales y extranjeros como un destino seguro.

En el video se da cuenta que la actividad turística en Sinaloa es un indicador de alta importancia, que refleja la confianza en el destino, principalmente, por lo que se refiere a Mazatlán, en donde también el turismo de cruceros sobresale, habiendo recibido 66 cruceros con 245 mil pasajeros y una derrama económica de 384 millones de pesos, consolidando al puerto como un destino obligado para los turistas.

En el video también se destaca que la seguridad del estado de Sinaloa sigue siendo una prioridad para el Gobierno de la República, por lo cual la presidenta instruyó al Gabinete de Seguridad, para que algunos de sus miembros acudan quincenalmente a la entidad para supervisar las labores que realizan los tres niveles de gobierno para recobrar la tranquilidad en este estado, resultando en una disminución del 51 por ciento en homicidios dolosos del 1 de junio al 26 de agosto, y debido al recién implementado plan denominado “Cero robo al autotransporte”, del 9 de julio de este año en la carretera Mazatlán-Culiacán, se ha logrado reducir los robos en 46 por ciento.

