Recibe Romina Contreras el Premio Alcaldes por la puesta en marcha del Centro de Justicia Cívica

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, recibió el Premio a las Mejores Prácticas de los Gobiernos Locales 2025, en el rubro de “Calidad de Vida”, por la construcción y puesta en marcha del Centro de Justicia Cívica, único en su tipo a nivel nacional, diseñado para solucionar conflictos cotidianos de manera expedita, justa y gratuita, y evitar que escalen en actos de violencia o en delitos.

Romina Contreras Carrasco recibió dicho reconocimiento durante la XV entrega del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales y el 16 Aniversario de la revista Alcaldes de México, donde destacó que la implementación de este Juzgado Cívico contribuye a seguir avanzando en el cumplimiento del Modelo Homologado de Justicia Cívica, con el objetivo de propiciar una convivencia más armónica entre la comunidad.

“A finales del año pasado, iniciamos la construcción de este nuevo Centro de Justicia Cívica, el cual abrió sus puertas en abril para ofrecer a la población herramientas que permitan fortalecer una cultura de paz y legalidad, ya que permite resolver los conflictos cotidianos a través de la mediación, así como brindar un acompañamiento social y atención médica. Agradezco a Alcaldes de México por este reconocimiento, el cual refrenda nuestro compromiso con los huixquiluquenses para seguir trabajando 24/7 en todos los rubros y hacer de Huixquilucan el mejor lugar para vivir”, expresó.

Durante la ceremonia de premiación, Romina Contreras Carrasco recibió la estatuilla de manos de la presidenta ejecutiva de la Revista de Alcaldes de México, Gladis López Blanco; de la directora general, Norma Pérez Vences; así como de Consejeros Editoriales; donde subrayó que uno de los aspectos que caracteriza a este Centro como único en su tipo a nivel nacional, es que alberga en un mismo lugar el Juzgado Cívico, la Oficialía de Mediación y Conciliación, y la Preceptoría Juvenil.

Acompañada por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, Romina Contreras Carrasco reiteró su compromiso de seguir innovando en la implementación de políticas públicas que sean reconocidas como casos de éxito en beneficio de la población, con el objetivo de que Huixquilucan continúe refrendando su liderazgo, tanto a nivel nacional como estatal.

En su XV Edición, la Revista Alcaldes de México, reconoció las acciones y políticas públicas de mayor impacto de casi 50 gobiernos, tanto municipales como estatales, en beneficio de la ciudadanía, en seis bloques temáticos: Calidad de Vida, Desarrollo Económico y Finanzas, Gobernanza, Servicios Públicos, Turismo, así como el de Estados.

Las Mejores Prácticas de Gobierno premiadas son seleccionadas tras analizar las acciones y programas enviados a Alcaldes de México, así como por una exhaustiva investigación de la propia casa editorial con base en estudios, mediciones, rankings y otros reconocimientos otorgados por instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.

Cabe destacar que esta es la tercera ocasión consecutiva en la que Romina Contreras es galardonada con el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, ya que, en 2024, fue acreedora a este reconocimiento en el rubro de “Calidad Crediticia”, por la eficiente gestión de los recursos, la alta capacidad de pago, el control del gasto y la transparencia en las finanzas.

Mientras que, en 2023, lo obtuvo en la categoría de “Desarrollo Social”, por mantener al Complejo Rosa Mística como el sistema municipal de salud más grande del país, el cual ofrece atención integral en apoyo a la población más vulnerable.

Asimismo, en junio del presente año, Romina Contreras Carrasco recibió el Distintivo Lidera a la Innovación Gubernamental Local, en la categoría Protección y Seguridad, por la implementación del Sistema Municipal de Emergencias 24/7 y la creación del Centro de Justicia Cívica; políticas públicas que fueron reconocidas como prácticas eficientes para la atención de situaciones de riesgo y la solución de conflictos.

