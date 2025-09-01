Evelyn Salgado reconoce liderazgo histórico y transformador de Claudia Sheinbaum en México

A la extrema derecha de la imagen, la Gobernadora de Guerrero.

La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, asistió al Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció por su liderazgo histórico para el país y por hacer de Guerrero una prioridad en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Salgado Pineda destacó que este Informe refleja el inicio de una nueva etapa para el país marcada por acciones firmes que se traducen en bienestar, justicia y mayores oportunidades para las familias mexicanas.

“El segundo piso de la Cuarta Transformación avanza con rumbo claro y con el compromiso de seguir construyendo un México más justo, igualitario y cercano al pueblo”, expresó la mandataria guerrerense.

TE RECOMENDAMOS: Destaca apoyo a su estado Mara Lezama respalda liderazgo humanista de la Presidenta Claudia Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno

La gobernadora agradeció el respaldo de la presidenta Sheinbaum hacia Guerrero, subrayando que cada visita y acción de apoyo ha dejado huella en la entidad.

Saliendo de Palacio Nacional tras el Primer Informe de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, listos para llevar buenas noticias a Guerrero. 🙌 pic.twitter.com/boma4w1XDr — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) September 1, 2025

“En Guerrero llevamos en el corazón cada visita, cada acción y cada muestra de apoyo que nos ha brindado desde el primer momento. Su cariño y compromiso con nuestro pueblo se sienten en cada rincón del estado”, señaló Salgado Pineda a nombre de las y los guerrerenses.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR