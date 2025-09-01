Vero Delgadillo arranca campaña rumbo a Primer Informe de Gobierno en Guadalajara: ‘Gobernar es cuidar’

Con el lema “Gobernar es cuidar”, Vero Delgadillo presenta su primer informe de gestión.

Con un mensaje de corresponsabilidad y de compromiso con los ciudadanos para gobernar con otra mirada, con firmeza y empatía, la Presidenta de Guadalajara Vero Delgadillo arrancó este lunes la campaña de su primer informe bajo el concepto “Gobernar es cuidar”.

En su mensaje, Vero Delgadillo, destacó las decisiones tomadas en su administración, que incluyen la compra de decenas de patrullas nuevas, ambulancias recién compradas, motocicletas de la comisaría, vehículos de servicios públicos, motobombas de Protección Civil que fueron adquiridas durante su primer año de gobierno.

Vero Delgadillo presenta su primer informe de gobierno. ı Foto: Vero Delgadillo

“Me comprometí contigo a gobernar de una manera diferente, con firmeza para tomar decisiones difíciles que requieren mano dura, y también con empatía y sensibilidad para entender y atender tus necesidades”, afirma Vero Delgadillo.

Vero destacó los martes comunitarios y sábados de corresponsabilidad, así como el trabajo diario: “Yo sí creo en lo mejor de las personas y lo poderoso que resulta cuando sumamos esfuerzos; por eso cuidar de ti y hacer equipo contigo es lo más importante; esa es mi forma de gobernar. Por eso, Gobernar es cuidar”, afirma la Presidenta.

En su primer año al frente de la capital de Jalisco, entre las principales acciones de Vero destacan el retiro de la concesión a CAABSA para la recolección de la basura que había durado 30 años. El municipio recuperó la rectoría de este servicio con 160 nuevos camiones de limpieza, lo que permitió subir la eficiencia de la recolección al 95%.

Una de sus primeras decisiones fue establecer las 11 comunidades que permiten dar respuestas más rápidas y concentrar capacidades del municipio.

También destaca este primer año la reducción de delitos del 28%, la detención de 22 bandas delictivas, y la inversión de más de 3 mil mdp en servicios públicos para mejorar la atención de los ciudadanos y tener una ciudad más limpia.

