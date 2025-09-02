Becas y Monedero Electrónico benefician a 14 mil estudiantes y padres de familia de Huixquilucan

Al encabezar la entrega de “Útiles escolares para el bienestar” en la Secundaria Número 193 “Dr. Ángel María Garibay Kintana”, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, informó que, hasta el momento, se han entregado más de 14 mil 500 apoyos económicos a estudiantes y padres de familia, a través de los programas “Becas” y “Monedero Electrónico”, con el objetivo de apoyar la educación y evitar la deserción escolar en este municipio.

En el marco del inicio del Ciclo Escolar 2025-2026 y ante el coordinador de Gestión Gubernamental de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, Adrián Reyes Ancona, Romina Contreras indicó que estos apoyos están destinados para los alumnos de todos los niveles educativos y los jefes de familia, con la intención de contribuir a los gastos diarios en los hogares y, de esta manera, evitar que la falta de recursos promueva el abandono escolar o un bajo rendimiento académico entre los niños y jóvenes de Huixquilucan.

“Como parte de nuestro compromiso con la educación, recientemente entregamos más de 14 mil 500 apoyos económicos, a través de los programas de Becas y Monedero Electrónico, con el objetivo de contribuir con los alumnos y las jefas y jefes de familia en sus gastos diarios y evitar el abandono escolar por falta de recursos. Estos resultados se complementan con la entrega de más de 2 mil lentes gratuitos a los estudiantes que lo necesitan y los paseos recreativos a Six Flags, Granja Las Américas, Kidzania y Skyzone para promover su sano desarrollo, entre muchas otras acciones” mencionó.

Romina Contreras agregó que estos apoyos se suman a la rehabilitación de escuelas, mediante el programa “Acción por la Educación”, con el que se han mejorado los 135 planteles escolares públicos, ubicados en el municipio, y ya inició la segunda etapa en este mismo año, con la que, hasta el momento, se han beneficiado 15 instituciones de todos los niveles.

Ante alumnos, padres de familia y la comunidad escolar de la Secundaria Número 193 “Dr. Ángel María Garibay Kintana”, ubicada en la colonia Constituyentes de 1917, Romina Contreras aseguró que su gobierno continuará trabajando por y para la educación, pues en los planteles se encuentra el futuro de Huixquilucan y, contar con una formación académica de calidad, les abrirá las puertas a todos los estudiantes.

Por su parte, el coordinador de Gestión Gubernamental de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, Adrián Reyes Ancona, destacó el trabajo que lleva a cabo el Gobierno de Huixquilucan con la educación, pues con los programas y apoyos que brinda, se consolida una infraestructura educativa más fuerte y una generación más preparada para futuros retos.

“Estamos muy contentos de estar aquí para dar arranque a este ciclo escolar. Agradezco a la alcaldesa Romina Contreras por los apoyos que da a la escuela y en pro de cada una de las juventudes. Esta estrategia del Ciclo Escolar del Bienestar 2025-2026, estará en todas las escuelas de nivel básico del Estado de México”, refirió.

En tanto, la alumna de sexto grado, Alma Jacqueline, en representación de la comunidad estudiantil de la Escuela Secundaria, agradeció la entrega de útiles escolares y se comprometió a darles un uso responsable y cuidarlos durante todo el ciclo escolar para adquirir más conocimientos y que tengan mayor durabilidad.

“Los libros no son únicamente hojas impresas, cada página, cada palabra y cada imagen tiene un propósito: guiarnos, motivarnos y despertar en nosotros la curiosidad por aprender, por descubrir y por crecer, estos materiales fortalecen nuestro pensamiento”, dijo.

