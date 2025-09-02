Paso firme en la construcción de un país con mayor justicia y paz social: Evelyn Salgado.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, participó en la 51ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública , encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con su Gabinete de Seguridad, en el que se acordó fortalecer la coordinación y las instituciones de seguridad pública, sumando a Guerrero en los acuerdos nacionales para consolidar la disminución de delitos en el país.

Durante la sesión de trabajo, se destacó que Guerrero se encuentra entre las entidades donde se ha registrado una reducción en homicidios, robo de vehículos y otros delitos de alto impacto, resultados que reflejan el trabajo conjunto entre Federación, estado y municipios.

El acuerdo aprobado por unanimidad establece que las y los gobernadores deberán presentar ante sus Congresos locales, a más tardar en noviembre de 2025, iniciativas de reforma para armonizar su marco jurídico con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esto incluye también la legislación en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, lo que consolida la coordinación entre la Federación y los estados.

La mandataria guerrerense subrayó que cada resolución aprobada representa un paso más en la construcción de un país con mayor justicia y paz social.

De la mano del @GobiernoMX y siempre con el apoyo de nuestra presidenta @Claudiashein, reafirmamos que la seguridad es una prioridad para Guerrero. Con acciones firmes seguimos impulsando estrategias que garanticen paz, tranquilidad y bienestar para los guerrerenses. 🤝 (2/2) pic.twitter.com/jn5TXKuxMI — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) September 2, 2025

JVR