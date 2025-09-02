Yucatán refuerza coordinación con la Federación para mantener la seguridad pública.

El Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, participó en la 51ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde se ratificó la estrategia conjunta para mantener al estado como el estado más seguro del país.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena participó en la 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública , encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmando el compromiso del estado de trabajar de manera coordinada con la Federación para garantizar la seguridad de la población yucateca.

La reunión, celebrada en el salón Tesorería de Palacio Nacional, reunió a las y los 31 gobernadoras y gobernadores del país y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, consolidando un espacio de diálogo y definición de estrategias nacionales.

TE RECOMENDAMOS: Destaca coordinación Marina del Pilar participa en el Consejo Nacional de Seguridad Pública

Durante el encuentro, el mandatario subrayó la firme determinación del Gobierno del Renacimiento Maya de mantener a Yucatán como el estado más seguro del país, a través de acciones preventivas, coordinación institucional y colaboración estrecha con autoridades federales y municipales.

“Nuestro compromiso es claro: proteger la paz y la tranquilidad de nuestra gente mediante trabajo conjunto y políticas de prevención efectivas”, enfatizó Díaz Mena, quien destacó que estos mecanismos refuerzan la coordinación institucional y posicionan a Yucatán como un ejemplo de buenas prácticas en materia de seguridad.

Durante la sesión, se aprobaron dos grandes acuerdos que comprenden en total cinco ejes de trabajo y 22 acciones específicas, orientadas a reforzar las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia en todo el país.

Entre los principales consensos destacan el incremento del estado de fuerza de policías y ministerios públicos, la certificación de academias policiales, la profesionalización de las áreas de inteligencia e investigación, así como la mejora en los registros de información delictiva.

Asimismo, las entidades federativas se comprometieron a crear y operar Fiscalías Especializadas en Investigación y Búsqueda de Personas, además de fortalecer sus capacidades forenses para atender este tipo de casos con mayor eficacia.

En el diálogo también participaron la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quienes, junto con las y los mandatarios estatales, acordaron consolidar una agenda común para fortalecer la seguridad y proteger a la ciudadanía en todo el país.

JVR