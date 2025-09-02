Urgen a Morelos a garantizar el derecho al aborto

Mujeres protestan en septiembre de 2022 en favor de la despenalización del aborto en Morelos.

Los Colectivos Divulvadoras y Abortistas Mx informaron que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a las autoridades de Morelos a realizar acciones para la despenalización del aborto en la entidad.

En un comunicado, las colectivas mencionaron que después de cuatro meses y antes del cierre de sus actividades, la Primera Sala de la SCJN concedió el amparo promovido por 48 mujeres y personas gestantes, quienes reclamaron a las autoridades de salud estatales el incumplimiento de sus obligaciones de difundir, informar e implementar los servicios de la interrupción del embarazo.

El Tip: En lo que va del presente año en 10 estados aumentaron las carpetas de investigación por el delito de aborto, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Las personas afectadas añadieron que con la resolución, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y los servicios de salud estatales tendrán que adecuar el Código Penal para el Estado de Morelos bajo estándares internacionales en materia de aborto y realizar capacitaciones, campañas de difusión y talleres dirigidos al personal de salud con el objeto de difundir la importancia de no criminalizar la interrupción del embarazo y eliminar los estigmas que todavía existen con esta práctica.

Los colectivos señalaron que el Congreso del estado ha evadido su responsabilidad para lograr la reforma al Código Penal y despenalizar el aborto, a pesar de los múltiples esfuerzos y acciones que los colectivos en Morelos han realizado.

3 indagatorias abrió la fiscalía de Morelos este año por el delito de aborto

También indicaron que si no se despenaliza el aborto, González Saravia incumpliría con su compromiso con la Agenda Feminista Estatal.

Las activistas, colectivas y organizaciones celebraron este logro en una entidad “profundamente conservadora”.