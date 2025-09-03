Implementan operativo para detener a responsables de acto en contra de funcionario del PJ de Hidalgo

Autoridades de seguridad municipales, estatales y federales implementaron un operativo en la región Tula-Tepeji, para dar con el paradero de los responsables del acto en contra de un servidor público del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

Estas acciones se llevan a cabo a partir de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) investiga actos cometidos en agravio de una persona de iniciales V. H. M. B.

La mañana de este miércoles 03 de septiembre de 2025, en Tula de Allende la víctima circulaba a bordo de su vehículo y a la altura de la colonia Iturbe, fue lesionado con disparos de arma de fuego, por parte de personas que viajaban en una motocicleta, situación que fue atendida por corporaciones de seguridad pública tras el reporte al 911.

Debido a las lesiones causadas, la víctima fue trasladada a un hospital para su atención médica, donde se reporta estable.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la PGJEH lleva a cabo el procesamiento del sitio y recaba indicios que serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR