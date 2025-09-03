Más de 14 mil familias y sus comunidades se han visto beneficiadas con el programa de empleo temporal en Aguascalientes

Con el Programa de Empleo Temporal, en lo que va de la administración de la gobernadora Tere Jiménez, se ha beneficiado a más de 14 mil 600 personas de diversas comunidades en todos los municipios del estado, en su mayoría mujeres.

Las y los beneficiarios participan en actividades en beneficio de sus comunidades, como la limpieza de arroyos, canaletas y espacios públicos, así como en el saneamiento de árboles, habilitación de caminos saca cosechas, labores de pintura, entre muchas otras. En retribución a su esfuerzo, reciben un ingreso extra en apoyo a la economía de sus familias.

Este programa se desarrolla a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae) y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

Isidoro Armendáriz, titular de la Sedrae, detalló que en el Programa de Empleo Temporal se le da prioridad a las mujeres, con el objetivo de reforzar su participación en actividades productivas, tal como lo ha indicado la gobernadora Tere Jiménez.

“Este es uno de los esquemas más exitosos que tenemos, muy buscado por los habitantes de las comunidades que realizan estas labores”, destacó Isidoro Armendáriz.

Por su parte, Patricia Castillo, titular de la Sedeso, mencionó que este programa no solo representa una fuente de ingreso para muchas familias, sino que ha permitido que las comunidades se encuentren hoy en mejores condiciones, gracias a las acciones de mejora que realizan sus propios habitantes.

Para más información sobre este programa, comunicarse al teléfono 449 910 21 21, extensiones 4262 y 4237, en un horario de atención de las 8:00 a 15:30 horas.

