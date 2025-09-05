¿Cómo obtener los vales escolares 2025 en Hidalgo?

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) y bajo la directriz del secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, se informó que el ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de educación básica inició el pasado 1 de septiembre, con la entrega de libros de texto, vales de útiles escolares, uniformes y calzado.

El programa para recibir los vales aplicará solo para los estudiantes y padres de familia que vivan en el estado de Hidalgo, todo ello bajo el programa “Altagracia Mercado”, el cual lo impulsa la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo(SEPH), así como el gobernador Julio Menchaca Salazar.

Los vales otorgan calzado, útiles y uniformes escolares a los estudiantes del nivel básico de instituciones públicas de la entidad hidalguense.

🎓📢 El programa “Altagracia Mercado” llega para apoyar a la comunidad educativa con becas de excelencia, discapacidad y exención dirigidas a alumnas y alumnos de Educación Básica.



✅ Etapas del proceso:

1️⃣ Descarga la convocatoria y conoce los requisitos. 🔗… pic.twitter.com/ugDTkDUNly — SEP Hidalgo (@SEPHidalgo) September 4, 2025

De acuerdo con el portal oficial de la SEP de Hidalgo, los padres o tutores de alumnos de educación básica podrán hacer la descarga de los vales escolares, a través del Sistema de Padres de Familia en el siguiente link: https://padresdefamilia.seph.gob.mx. El enlace se encuentra disponible desde el pasado 25 de agosto.

Las autoridades indicaron que “es importante considerar que el Formato de la Persona Solicitante y el Formato de la Persona Beneficiaria deben imprimirse una sola vez por cada alumno. De igual manera, es necesario imprimir los vales correspondientes a cada programa”.

Según el gobierno de Hidalgo, la entrega de estos beneficios forma parte de las acciones implementadas para respaldar la economía de los hogares y garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.

Es importante mencionar que para obtener dichos vales es necesario haber hecho la inscripción previa en las escuelas donde cursan los estudiantes que recibirán los apoyos.

Por otro lado, mediante redes sociales se informó que “cada estudiante cuenta con los recursos necesarios para aprender y crecer. En tres años, 1.8 millones de alumnos recibieron útiles, uniformes y calzado escolar, llegando a todos los rincones de Hidalgo.”

Gracias al gobierno del gobernador @juliomenchaca_, cada estudiante cuenta con los recursos necesarios para aprender y crecer. En tres años, 1.8 millones de alumnos recibieron útiles, uniformes y calzado escolar, llegando a todos los rincones de Hidalgo.#ALaMitadDelCamino… pic.twitter.com/GWPMwGUTfq — SEP Hidalgo (@SEPHidalgo) September 5, 2025

