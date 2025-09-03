SEP y Buen Gobierno comparten el compromiso inquebrantable con la honestidad, afirma Mario Delgado.

Las Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Anticorrupción y Buen Gobierno comparten un compromiso inquebrantable con la honestidad, la congruencia y la integridad, aseguró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien agregó que la ética es una revolución que se asume en la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Lo anterior, luego de signar un convenio de colaboración con la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, así como con los titulares del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), para realizar acciones conjuntas de capacitación, investigación, asesoría, difusión, certificación, y profesionalización de servidoras y servidores públicos del Sistema Educativo Nacional (SEN).

En este contexto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la NEM promueve que todas las niñas, los niños y los jóvenes reciban una formación en valores, en la que la ética y la honestidad son ejes fundamentales del humanismo mexicano.

TE RECOMENDAMOS: En fast track Aprueban ley con la que el gobierno de Campeche puede expropiar predios bajo el criterio de utilidad pública

Señaló que la educación, cuando es verdadera, despierta conciencias, genera comunidad, siembra raíces y abre horizontes. Nos hace comprendernos como parte de un todo, sabiendo que quien daña a los demás se daña a sí mismo, pero quien vive para servir a su comunidad de manera honesta, íntegra y congruente obtiene la dicha inmensa de vencer la soledad y el egoísmo.

En el Salón Iberoamericano de la sede histórica de la SEP, Delgado Carrillo aseguró que la institución tiene la misión de acompañar la formación de ciudadanos y ciudadanas que piensen, que duden, que cuestionen, que sueñen, que se reconozcan en su historia y en su presente, pero también que se sientan responsables de lo que está por venir.

“Mujeres y hombres con humanismo, con responsabilidad social, con conciencia crítica, con sentido de pertenencia e identidad colectiva, con principios éticos y valores democráticos que broten desde las raíces más profundas de nuestra mexicanidad”, agregó.

Por ello, dijo, uniremos fuerzas entre las secretarías mediante el convenio celebrado hoy, para realizar acciones conjuntas de capacitación, investigación, asesoría, difusión, certificación y profesionalización de servidoras y servidores públicos. Trabajaremos juntos en ética gubernamental, transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción, integridad en los sectores social y privado, así como en la participación en compras públicas, agregó Delgado Carrillo.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, destacó que los tres convenios de colaboración estratégica firmados buscan sumar esfuerzos y multiplicar resultados, entre ellos el programa Semilleros de la Honestidad, enfocado en fortalecer los valores en la niñez y la juventud del país.

“La honestidad es un valor que debemos transmitir con vehemencia a las nuevas generaciones. La cultura del ‘quien no transa, no avanza’ debe quedar en el pasado. A través de la concientización, el reconocimiento de buenos ejemplos y una pedagogía basada en principios éticos, lograremos la mayor transformación de nuestras sociedades”, expresó.

Los convenios también contemplan la dignificación de la carrera del servicio público, mediante su formalización, así como el aprovechamiento de la plataforma y el modelo educativo de la Universidad Abierta y a Distancia para sumar a la sociedad en el combate a la corrupción, con el programa Retos Ciudadanos.

En la firma de los convenios estuvieron presentes la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora; el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí; el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera; el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, y la rectora de la UnADM, Lilian Kravzov Appel.

JVR