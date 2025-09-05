Hallan muerto al empresario hotelero Manuel Grajales; fue secuestrado en Campeche

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones encontraron el cuerpo en una zona rural.

Ya se cuenta con una línea de investigación, precisaron autoridades

La Fiscalía de Campeche informó que fue localizado sin vida el empresario hotelero Manuel Grajales, reportado como privado de su libertad el pasado 1 de septiembre en el Municipio de Candelaria.

Comunicado. pic.twitter.com/AQ6btbTfWQ — Fiscalía General del Estado de Campeche (@fgecam) September 5, 2025

En un comunicado, detalló que el cuerpo de Manuel Grajales fue hallado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en una zona rural de esa localidad.

“Ya se cuenta con una línea de investigación que permitirá avanzar en la identificación y localización de los probables responsables”, aseguró.

La hija del empresario, Norma Grajales, confirmó el hecho a través de redes sociales.

“Ya encontramos a mi papito, desgraciadamente ya él no está en este mundo. Nuestra familia les agradece por todo el apoyo prestado para su búsqueda, por las cadenas de oración, a las autoridades por su pronta intervención”, posteó.

De acuerdo con reportes locales, el empresario Manuel Grajales fue sacado de su hotel, movilizando a su familia con grupos de búsqueda y con llamados desesperados porque la víctima estaba enferma.

“Quienes lo conocen saben que él no se mete en problemas, es gente de paz, nosotros no tomaremos represalias ni nada sólo queremos a nuestro papito, pues él está enfermo, por favor entréguenlo”, expresó su hija Norma.

“Estos medicamentos son los que toma diario, seguramente estará afectado de su vista porque ni sus lentes llevó, esas gotas se las tiene que poner diario para su glaucoma. Por favor, se los suplico, entréguenlo, por favor”.

