Anticipa Menchaca bajar deuda en 35%

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, entrega a Diana Rangel, presidenta del Congreso de Hidalgo su 3.er Informe de Gobierno, ayer.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, aseguró que su administración ha logrado transformar a la entidad en “una potencia en marcha”, y reafirmó su compromiso de poner al pueblo en el centro de las decisiones.

Al presentar su Tercer Informe de Gobierno, el mandatario afirmó que este mes disminuirá la deuda estatal en 35 por ciento y anunció que ayer ingresó al Instituto Estatal Electoral (IEE) el escrito de manifestación de intención para promover la revocación de mandato, como lo establece la ley.

El Dato: Alicia Bárcena informó que desde la federación ven con mucho optimismo las inversiones sociales en Hidalgo, que han logrado sacar de la pobreza a 154 mil personas

“En estos tres años nos hemos conducido con la premisa de poner al pueblo en el centro de todas las decisiones. La transformación se consolida en nuestro estado y, aunque todavía hay pendientes, el compromiso es lograr un desarrollo con bienestar compartido”, dijo.

A la mitad de su administración, Menchaca Salazar informó que, tras la consolidación de 104 proyectos de inversión privada equivalentes a 117 mil 738 millones de pesos, “el monto más alto en la historia de la entidad”, es que se logrará reducir la deuda en 249 millones de pesos (mdp). “La recibimos con un poco más de tres mil 900 millones y en este mes quedará en dos mil 505 millones”, explicó.

Dichos proyectos, abundó, están permitiendo la creación de 157 mil 624 empleos directos e indirectos: “Durante mucho tiempo, nuestra economía estaba basada principalmente en servicios y comercio. Ahora, los sectores de la construcción, manufactura y logística han tenido un reporte significativo. En abril del presente año fuimos la entidad con mayor crecimiento industrial del país”.

Desde la Plaza Juárez, de Pachuca, Menchaca destacó que Hidalgo contará con dos de los 15 Polos de Desarrollo para el Bienestar que anunció el Gobierno federal, los cuales estarán en Tula y Zapotlán, en la zona de Tizayuca.

Asimismo, continuó, el tren de pasajeros México-Pachuca mejorará la movilidad de miles de personas que viajan todos los días a la capital del país; “nos comprometimos al inicio de esta administración a que Hidalgo sería potencia y estamos trabajando en ese objetivo”.

Acompañado por la titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, quien acudió en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador señaló que los indicadores en materia de crecimiento y desarrollo industrial se reflejan en mediciones positivas.

Ante sus invitados, entre ellos los exgobernadores Manuel Ángel Núñez Soto y Francisco Olvera, afirmó: “Este avance se refleja en el índice de competitividad estatal 2025, donde Hidalgo subió 11 lugares, posicionándose como el estado con mayor crecimiento. Con la confianza de los contribuyentes, nuestra recaudación aumentó tres puntos porcentuales, lo que hizo posible liquidar mil 980 millones de deuda heredada”, explicó.

Detalló que con los programas sociales, 154 mil personas salieron de la pobreza según el Inegi.

En materia de seguridad, informó que Hidalgo se encuentra entre los 10 estados más seguros del país y ocupa el octavo lugar en el índice de paz México 2025, además de que este año se alcanzó una aprobación de los cuerpos policiacos del 62 por ciento, superando la media nacional.

El edil dijo que con la capacitación de dos mil 198 elementos estatales y tres mil 194 municipales, y el incremento de 66 por ciento en la obtención del Certificado Único Policial, “los hidalguenses tienen corporaciones confiables y preparadas”.