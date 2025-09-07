Angélica Daniela Cruz es coronada Señorita Fiestas Patrias Huixquilucan 2025

Por su gran carisma, talento y belleza, Angélica Daniela Cruz Rodríguez, de 18 años de edad y habitante de la colonia Pirules, fue coronada por el Gobierno de Huixquilucan como “Señorita Fiestas Patrias 2025”, luego de participar junto a 25 grandes mujeres en una noche que estuvo llena de alegría, música, baile y color, para hacer vibrar a los asistentes.

Durante la cuarta edición de este certamen, celebrado en el Foro Interlomas, el cual se caracterizó por una fusión de géneros entre música tradicional mexicana y actual, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, acompañada por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, afirmó que este certamen, va más allá de la belleza física, pues se busca fomentar el empoderamiento femenino y romper “techos de cristal”, al reconocer la participación de las mujeres en todos los sectores y así alcanzar sociedades más justas y equitativas.

Las 26 jóvenes participantes en el concurso Señorita Fiestas Patrias Huixquilucan 2025 mostraron su talento y orgullo. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

“Lo que más me llama la atención es que todas son profesionistas, que todas aspiran a ser lo que más les gusta. Esto es lo que distingue a la mujer en el siglo XXI que, precisamente, se pueden desempeñar en cualquier actividad que ellas deseen. Yo quiero felicitarlas porque, de verdad, son unas campeonas todas y cada una de ustedes. Estoy segura que, al haber participado en este evento, sin duda alguna, se llevarán experiencias que le serán útiles en su vida profesional”, expresó la alcaldesa.

Romina Contreras destacó y felicitó la participación de las 26 jóvenes, de entre 18 y 25 años de edad, que formaron parte de “Señorita Fiestas Patrias Huixquilucan 2025”, quienes, al ritmo de la canción “Flor de piña” y de la música de Michael Jackson, Madonna y Queen, realizaron distintos bailes que desataron un gran bullicio y porras de sus familiares y amigos que las acompañaron durante su gran noche.

Por su parte, el senador Enrique Vargas felicitó a la presidenta municipal, Romina Contreras, por el compromiso que tiene con la población, al incentivar este tipo de eventos que ponen en alto el nombre del territorio y el orgullo de ser huixquiluquense; trabajo que la ha posicionado en los primeros lugares a nivel estatal y nacional como resultado de su trabajo 24/7, el cual se traduce a una mejor calidad de vida para todos.

Luego de las diversas presentaciones, coreografías y pasarelas por parte de las concursantes de “Señorita Fiestas Patrias Huixquilucan 2025”, el jurado conformado por Ernesto Río Serrano, actor y conductor; Gaby Prieto Díaz Infante, ganadora de “Nuestra Belleza Chihuahua”; Marco Wosk, director general de Estrategiablue; Ricardo Calderón de la Barca, director ejecutivo de Imaginación Edushow; Vivian Cheja, maestra y guía especializada del poder del pensamiento; y Johana Itzel Montoya Martínez, ganadora de “Señorita Fiestas Patrias 2024”, nombraron a las cinco finalistas, quienes respondieron una pregunta relacionada a la identidad y cultura del municipio.

Angélica Daniela Cruz, Señorita Fiestas Patrias Huixquilucan 2025, recibe la corona por su carisma, talento y belleza. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

En un ambiente de fiesta y euforia, llena de energía positiva, se definieron los tres primeros lugares de “Señorita Fiestas Patrias Huixquilucan 2025”, ocupando el primer lugar del concurso, Angélica Daniela Cruz, de la colonia Pirules, quien se hizo acreedora a un reconocimiento de 30 mil pesos; el segundo y tercer lugar, lo obtuvieron Gabriela Sandoval, de San Bartolomé Coatepec, y Fátima Santillán, de San Francisco Ayotuxco, respectivamente, quienes recibieron 25 mil y 20 mil pesos. Asimismo, todas las participantes recibieron 10 mil pesos por su destacado desempeño en este evento.

Las demás concursantes fueron Frida Sofía Zepeda, de Zacamulpa; Atalia Ramírez y Regina Aguirre, de San Francisco Dos Ríos; Gina De la cruz, Virginia García y Dulce Ramos, de Magdalena Chichicaspa; Danna Paola Ayala, María Fernanda Soñanes, Sharon Salmerón, Fátima Cortés y Alexandra Linares, de Federal Burocrática; Xitlali Alejandra Valdez, Laila Paduano y Galia Gutiérrez, de San Ramón; Karla Solano, de San Jacinto; Alix Ortiz, de Ignacio Allende; Karen Tranquilino, de El Pedregal; Carla Roman, de Montón Cuarteles; Aline Reyes y Ángela Reyes, de Ampliación Palo Solo; María Fernanda Rodríguez, de El Plan; Estefanía Sánchez, de El Laurel y Lucero Olvera, de San Fernando.

En tanto, la directora general de Cultura y Turismo, Verónica María Lira Iniesta, expresó que la intención de “Señorita Fiestas Patrias 2025”, fue mezclar la modernidad con las tradiciones, mostrando que Huixquilucan respeta sus raíces, pero con visión al futuro con mujeres líderes y constructoras de nuevas realidades.

“Recuerden que hoy, las mujeres están dispuestas a cambiar al mundo, a seguir luchando contra herencias de generaciones y abrir caminos para las que vienen, a inspirarnos con su determinación y encanto, su participación es un latir en nuestro corazón”, dijo.

Este evento, con el cual el Gobierno de Huixquilucan dio inicio a los festejos por el 215 Aniversario de la Independencia de México, estuvo amenizado por el Ballet Folklórico Quetzalcóatl, cantantes regionales, así como por el DJ Deimon.

Además, las concursantes votaron para elegir a la “Señorita Simpatía 2025”, título que obtuvo Danna Paola Ayala Moreno, de 23 años de edad, originaria de la colonia Federal Burocrática, por mostrar su solidaridad y compañerismo durante el certamen.

am