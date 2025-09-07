Ecatepec logra Récord Guinness: Más de 150 mil personas recogen basura en jornada histórica

Convocados por la alcaldesa Azucena Cisneros, miles de personas se unieron para hacer historia y limpiar Ecatepec.

Más de 150 mil participantes rompieron el Récord Guinness del mayor número de personas recogiendo basura simultáneamente, quienes se concentraron en 302 puntos de Ecatepec, en una iniciativa impulsada por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

En punto de las 10:00 horas de hoy sonaron silbatos en 302 puntos de recolección, como señal para iniciar la recolección y separación de basura durante 15 minutos, la cual era introducida en bolsas para residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios.

El Récord Guinness de la comunidad: habitantes de Ecatepec se organizan y participan en la limpieza del municipio. ı Foto: Gobierno Ecatepec

“Cuando se quiere se puede unir un pueblo y cambiar las cosas, sobre todo romper estigmas”, afirmó Cisneros Coss, quien dijo que Ecatepec es una comunidad que busca transformar su entorno.

TE RECOMENDAMOS: Alrededor de 20 mil Marchan miles en Culiacán para exigir paz ante disputa de grupos criminales

Agregó: “Nosotros ya ganamos porque es una fuerza vital, es participación, unidad y cambio, estamos limpiando. El Récord Guinness es solo un pretexto maravilloso para poder seguir generando organización comunitaria”.

Miles de participantes se suman a la iniciativa de recolección de basura en Ecatepec y rompen un Récord Guinness. ı Foto: Gobierno Ecatepec

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez se sumó a la iniciativa impulsada por el gobierno de Ecatepec y afirmó que la recuperación de espacios es importante para mejorar la calidad de vida de la población.

Armando Quintero Martínez, representante del gobierno federal aseguró que este evento muestra un nuevo estilo de gobernar con la alcaldesa Azucena Cisneros, para sumar esfuerzos en territorio.

El Récord Guinness de la comunidad: habitantes de Ecatepec se organizan y participan en la limpieza del municipio. ı Foto: Gobierno Ecatepec

“En Ecatepec se ocupa un compromiso de los tres niveles de gobierno para que los cientos de miles de habitantes logren una calidad de vida aceptable”, dijo.

Habitantes de diversas colonias de Ecatepec se sumaron a este reto, como Carlos Ascencio, de Ciudad Azteca, quien se reunió con 12 vecinos de la calle Zapotecas para sumarse al Récord Guinness.

Unidos por un objetivo: Ecatepec, Estado de México, demuestra su compromiso ambiental en una masiva jornada ciudadana. ı Foto: Gobierno Ecatepec

“Varios vecinos nos juntamos a la invitación que hizo la Presidenta Municipal y decidimos apoyar a nuestras colonias, ver si ayudamos a nuestro Ecatepec porque merece estar limpio, hay que contribuir no podemos dejar que lo haga todo el gobierno”, señaló. En el evento participaron miles de habitantes de Ecatepec, así como diversos sectores sociales, como el educativo y empresarial, entre muchos otros.

Representantes de Guinness World Records validarán la información y por la tarde informarán sobre la obtención del citado récord.

am