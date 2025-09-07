Alrededor de 20 mil

Marchan miles en Culiacán para exigir paz ante disputa de grupos criminales

Miles marchan en Sinaloa para exigir un alto a la violencia; la protesta, convocada por la sociedad civil, reúne a unas 20 mil personas

Ciudadanos en Sinaloa celebran nueva edición de la Marcha por la Paz.
Ciudadanos en Sinaloa celebran nueva edición de la Marcha por la Paz. Foto: Cortesía X @noticieristas
Por:
Arturo Meléndez

Miles de personas participaron este domingo en una nueva edición de la Marcha por la Paz en Culiacán, Sinaloa, movilización ciudadana con la que exigen un alto a la violencia que desde hace casi un año golpea a la entidad, derivada de los conflictos entre grupos criminales.

Convocada por organizaciones civiles, empresarios y respaldada por el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez, la protesta congregó a alrededor de 20 mil asistentes, según cálculos de los organizadores y medios de comunicación.

Los manifestantes, vestidos de blanco y portando globos, pancartas y fotografías de familiares asesinados o desaparecidos, recorrieron desde el templo de La Lomita hasta la Catedral, sobre la avenida Álvaro Obregón.

“La construcción de la paz exige el compromiso firme de nuestras autoridades civiles y políticas llamadas a servir al bien común con honestidad, justicia, verdad y transparencia”, expresó el obispo Herrera Quiñónez al inicio de la marcha, donde también bendijo a los asistentes y los llamó a convertirse en “artesanos de la paz” que siembren esperanza y fortalezcan la vida comunitaria.

El empresario Miguel Taniyama Ceballos, uno de los organizadores, explicó que la protesta refleja el “cansancio y desesperación de la sociedad por la violencia que ha azotado al estado casi un año, que ha afectado las actividades económicas, sociales y educativas”.

De acuerdo con medios locales y cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el último año han aumentado las denuncias por desaparición y homicidio, entre ellos mujeres y menores de edad, derivado del enfrentamiento que han sostenido las facciones “La Mayiza” y “La Chapiza” por el control de la región tras la detención del líder “El Mayo” Zambada.

#ApoyaSSPyTMMarchaPorLaPaz I La SSPyTM, desplegó un operativo de seguridad pública y de vialidad para resguardar a los...

Publicado por Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán en Domingo, 7 de septiembre de 2025

Durante la movilización, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implementó un operativo de vigilancia para resguardar a los participantes y garantizar que la marcha se desarrollara de manera pacífica. No se reportaron incidentes.

