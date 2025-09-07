Marchan miles en Culiacán para exigir paz ante disputa de grupos criminales

Miles de personas participaron este domingo en una nueva edición de la Marcha por la Paz en Culiacán, Sinaloa, movilización ciudadana con la que exigen un alto a la violencia que desde hace casi un año golpea a la entidad, derivada de los conflictos entre grupos criminales.
Convocada por organizaciones civiles, empresarios y respaldada por el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez, la protesta congregó a alrededor de 20 mil asistentes, según cálculos de los organizadores y medios de comunicación.
Los manifestantes, vestidos de blanco y portando globos, pancartas y fotografías de familiares asesinados o desaparecidos, recorrieron desde el templo de La Lomita hasta la Catedral, sobre la avenida Álvaro Obregón.
“La construcción de la paz exige el compromiso firme de nuestras autoridades civiles y políticas llamadas a servir al bien común con honestidad, justicia, verdad y transparencia”, expresó el obispo Herrera Quiñónez al inicio de la marcha, donde también bendijo a los asistentes y los llamó a convertirse en “artesanos de la paz” que siembren esperanza y fortalezcan la vida comunitaria.
El empresario Miguel Taniyama Ceballos, uno de los organizadores, explicó que la protesta refleja el “cansancio y desesperación de la sociedad por la violencia que ha azotado al estado casi un año, que ha afectado las actividades económicas, sociales y educativas”.
De acuerdo con medios locales y cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el último año han aumentado las denuncias por desaparición y homicidio, entre ellos mujeres y menores de edad, derivado del enfrentamiento que han sostenido las facciones “La Mayiza” y “La Chapiza” por el control de la región tras la detención del líder “El Mayo” Zambada.
Durante la movilización, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implementó un operativo de vigilancia para resguardar a los participantes y garantizar que la marcha se desarrollara de manera pacífica. No se reportaron incidentes.
