Marchan miles en Culiacán para exigir paz ante disputa de grupos criminales

Ciudadanos en Sinaloa celebran nueva edición de la Marcha por la Paz.

Miles de personas participaron este domingo en una nueva edición de la Marcha por la Paz en Culiacán, Sinaloa, movilización ciudadana con la que exigen un alto a la violencia que desde hace casi un año golpea a la entidad, derivada de los conflictos entre grupos criminales.

Convocada por organizaciones civiles, empresarios y respaldada por el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez, la protesta congregó a alrededor de 20 mil asistentes, según cálculos de los organizadores y medios de comunicación.

Participan cerca de 50 mil ciudadanos en Marcha por la Paz, en Culiacán https://t.co/dq4XuRdzay pic.twitter.com/vylR6l1xEv — Jorge Castro Digital (@JorgeCastro_Dig) September 7, 2025

Los manifestantes, vestidos de blanco y portando globos, pancartas y fotografías de familiares asesinados o desaparecidos, recorrieron desde el templo de La Lomita hasta la Catedral, sobre la avenida Álvaro Obregón.

“La construcción de la paz exige el compromiso firme de nuestras autoridades civiles y políticas llamadas a servir al bien común con honestidad, justicia, verdad y transparencia”, expresó el obispo Herrera Quiñónez al inicio de la marcha, donde también bendijo a los asistentes y los llamó a convertirse en “artesanos de la paz” que siembren esperanza y fortalezcan la vida comunitaria.

🟣🪧| Con mensajes como “En #Culiacán somos más los buenos” y “#Sinaloa es nuestro hogar”, cientos de culiacanenses se reúnen en la marcha ¡Ya Basta! Queremos Paz 🕊️. pic.twitter.com/iDL7jPvbS0 — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 7, 2025

El empresario Miguel Taniyama Ceballos, uno de los organizadores, explicó que la protesta refleja el “cansancio y desesperación de la sociedad por la violencia que ha azotado al estado casi un año, que ha afectado las actividades económicas, sociales y educativas”.

De acuerdo con medios locales y cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el último año han aumentado las denuncias por desaparición y homicidio, entre ellos mujeres y menores de edad, derivado del enfrentamiento que han sostenido las facciones “La Mayiza” y “La Chapiza” por el control de la región tras la detención del líder “El Mayo” Zambada.

#ApoyaSSPyTMMarchaPorLaPaz I La SSPyTM, desplegó un operativo de seguridad pública y de vialidad para resguardar a los... Publicado por Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán en Domingo, 7 de septiembre de 2025

Durante la movilización, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implementó un operativo de vigilancia para resguardar a los participantes y garantizar que la marcha se desarrollara de manera pacífica. No se reportaron incidentes.

