Estrategia de seguridad da resultados: Guerrero reduce 72% homicidios dolosos y baja incidencia a nivel nacional

Como resultado de la estrategia de seguridad coordinada, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que el estado de Guerrero registra una reducción del 72 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso por mes, en el periodo comprendido de octubre de 2024 (6.58) a febrero de 2026 (1.86).

De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva correspondiente a febrero de 2026, presentado en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Guerrero logró descender hasta la posición número 13 a nivel nacional, con 52 víctimas de homicidio doloso, cifra menor en comparación con entidades como Guanajuato, que encabezó el listado con 128 víctimas.

Las cifras reflejan los resultados del trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad que participan en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, presidida por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, donde se integran instancias federales, estatales y municipales para atender los hechos delictivos diarios.

En la comparativa del primer bimestre de 2025 frente al mismo periodo de 2026, Guerrero también destacó entre 26 entidades que lograron disminuir la violencia, con una reducción histórica del 33.2 por ciento en el promedio diario anual de homicidios.

Estos resultados son resultado de la estrategia nacional de seguridad del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la que Guerrero mantiene una coordinación permanente para fortalecer las acciones de prevención, inteligencia y combate a la delincuencia.

Durante los casi cinco años de la actual administración estatal se han logrado detenciones de objetivos prioritarios generadores de violencia, principalmente en Acapulco, así como decomisos de armas, drogas y desmantelamiento de laboratorios clandestinos, lo que ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad en la entidad.

A estas acciones operativas se suma la atención a las causas de la violencia, mediante programas sociales orientados a ampliar oportunidades para la población, particularmente para las y los jóvenes, con el propósito de consolidar una ruta sostenida hacia la paz en Guerrero.

