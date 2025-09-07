Presa El Centenario en Tequisquiapan, Querétaro, se desborda; alcanza 112% de su capacidad

La presa El Centenario, ubicada en Tequisquiapan, Querétaro, se desbordó este fin de semana tras alcanzar el 112% de su capacidad, lo que obligó a las autoridades a evacuar a habitantes y turistas en zonas de riesgo.
De acuerdo con medios locales, se implementó un operativo en la zona hotelera y al menos nueve colonias de la cabecera municipal. Cientos de costales de arena fueron colocados en viviendas, escuelas, oficinas y hoteles para contener el agua.
Las autoridades también apoyaron a los vecinos en el traslado de muebles y electrodomésticos hacia centros de resguardo habilitados la noche del sábado.
Angélica Daniela Cruz es coronada Señorita Fiestas Patrias Huixquilucan 2025
El presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Magaña Rentería, pidió a la población extremar precauciones. “La creciente de agua continúa aumentando su fuerza, por lo que es muy importante cuidar la integridad de todas y todos”, afirmó.
El edil detalló que “el agua ha comenzado a desplazarse de forma moderada en algunos puntos, y nuestra presa Centenario se encuentra en un 112.68% de capacidad”.
Magaña Rentería exhortó a no acercarse al río ni a las zonas de corriente, además de evitar el cruce por vados o caminos encharcados. También llamó a reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.
La situación recordó lo ocurrido en septiembre de 2021, cuando el desborde de la misma presa provocó inundaciones en gran parte del municipio. En aquella ocasión, cientos de familias fueron desalojadas y tres hoteles con turistas resultaron afectados.
Hoy, la alerta volvió a activarse en Tequisquiapan, donde las autoridades locales y estatales mantienen vigilancia para contener el impacto de la crecida.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am