Presa El Centenario en Tequisquiapan, Querétaro, se desborda; alcanza 112% de su capacidad

La presa El Centenario, en Tequisquiapan, superó el 112% de su capacidad, lo que provocó inundaciones y evacuaciones.

La presa El Centenario, ubicada en Tequisquiapan, Querétaro, se desbordó este fin de semana tras alcanzar el 112% de su capacidad, lo que obligó a las autoridades a evacuar a habitantes y turistas en zonas de riesgo.

De acuerdo con medios locales, se implementó un operativo en la zona hotelera y al menos nueve colonias de la cabecera municipal. Cientos de costales de arena fueron colocados en viviendas, escuelas, oficinas y hoteles para contener el agua.

⚠️🌊 Héctor Magaña, alcalde de Tequisquiapan, alertó sobre aumento de fuerza y nivel en la presa Centenario, que registra 113.99% de su capacidad con un desfogue de 96.493 m³/s.



👉 Llama a no acercarse al río y evitar vados o encharcamientos.#Tequisquiapan #CódiceInformativo pic.twitter.com/fcX8l8PjCN — Códice Informativo (@codice_informa) September 7, 2025

Las autoridades también apoyaron a los vecinos en el traslado de muebles y electrodomésticos hacia centros de resguardo habilitados la noche del sábado.

El presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Magaña Rentería, pidió a la población extremar precauciones. “La creciente de agua continúa aumentando su fuerza, por lo que es muy importante cuidar la integridad de todas y todos”, afirmó.

La seguridad de las y los queretanos es la prioridad de mi gobierno, sin mirar colores; en #Querétaro siempre colaboramos para salir adelante, y los retos que nos plantea la naturaleza son una oportunidad para demostrarlo.



Reitero a toda la gente de Tequisquiapan, a través de su… pic.twitter.com/zNcM0ygzqT — Mauricio Kuri (@makugo) September 6, 2025

El edil detalló que “el agua ha comenzado a desplazarse de forma moderada en algunos puntos, y nuestra presa Centenario se encuentra en un 112.68% de capacidad”.

Magaña Rentería exhortó a no acercarse al río ni a las zonas de corriente, además de evitar el cruce por vados o caminos encharcados. También llamó a reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.

🚨 Evacuación preventiva. 🚨



🚨📣 #Tequisquiapan.

Mensaje importante del alcalde @hmaganarenteria 📣🚨



Extrememos precauciones ante la creciente del río.



Se informa a la población que la creciente de agua continúa aumentando su fuerza, por lo que es muy importante extremar… pic.twitter.com/5f9zRiLU9R — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 7, 2025

La situación recordó lo ocurrido en septiembre de 2021, cuando el desborde de la misma presa provocó inundaciones en gran parte del municipio. En aquella ocasión, cientos de familias fueron desalojadas y tres hoteles con turistas resultaron afectados.

Hoy, la alerta volvió a activarse en Tequisquiapan, donde las autoridades locales y estatales mantienen vigilancia para contener el impacto de la crecida.

