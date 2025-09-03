Hay Festival Querétaro celebra 10 años de provocar reflexiones

El Hay Festival Querétaro celebra 10 años de realizarse en México y lo hace honrando a pensadores nacionales de diversas generaciones, desde Eduardo Matos Moctezuma hasta Patricia Ledesma, Diego Luna, Julieta Fierro, Juan Villoro y Aura García-Junco, debido a que la esencia del encuentro ha sido provocar reflexiones sobre los temas que atañen a la sociedad.

“En el programa Constelaciones hay 10 grandes personajes de la cultura mexicana de diversas generaciones, por ejemplo, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma o el escritor Juan Villoro, la arquitecta Tatiana Bilbao y el cineasta y actor Diego Luna. Va a ser un lujo poder escucharles, hablar de su trabajo con personas emergentes que ellos han elegido dentro del mismo campo en el que trabajan. Va a ser una conversación muy especial. Es una forma muy bonita de celebrar un festival que lleva 10 años en México convocando a personas de todas las edades, que convoca a participantes de todas partes del mundo”, dijo a La Razón Izara García Rodríguez, coordinadora internacional del Hay Festival Querétaro.

La poeta Piedad Bonnett, en la Casa Azul de Frida Kahlo Fotos›Marina García Burgos, Cuartoscuro y Especial

9 ciudades del mundo reciben al Hay Festival, entre ellas Segovia y Gales

En esta década en México, una de las principales aportaciones ha sido traer al festival aquellos tópicos que impactan a la sociedad, desde una mirada local, nacional e internacional.

“Es un evento puramente cultural en el que se celebra el pensamiento y las artes, además, tiene la característica de estar pensado para un público muy amplio, no es un evento especializado. Escritores y escritoras, periodistas y artistas hablan de actualidad por el interés que hay aquí en la ciudad de Querétaro. Todo ese público tan joven está muy vinculado a lo que le está pasando a su alrededor y le interesa hablarlo y escuchar a los expertos y expertas”, comentó.

En el Hay Festival Querétaro se han abordado temas como la Inteligencia Artificial, las desapariciones forzadas y el cambio climático. “El Hay empieza en lo local y lo nacional, pero siempre en conversación con lo internacional”, remarcó.

Dijo que este año seguirán abordando las desapariciones y otros temas, como el conflicto en Gaza.

El músico Lol Tolhurst, en una foto- grafía de archivo. Fotos›Marina García Burgos, Cuartoscuro y Especial

El Dato: Se espera que el Hay Festival deje una derrama económica de 76 millones de pesos. Además, se prevén 30 mil visitantes.

“Las desapariciones, tristemente, no sólo suceden en México; ocurren en más lugares con sus variantes. Se hablará de lo que está ocurriendo en Gaza. Ahora podemos decir que es un genocidio, una violación de los derechos humanos que está haciendo sufrir a la población civil, especialmente mujeres y niños, de manera terrible.

“Nos ha parecido muy importante en estos años conversar del tema y este 2025 todavía más. Va a estar aquí Pankaj Mishra, quien tiene este libro, El mundo después de Gaza. Además, él va a estar hablando con Selma Dabbagh, autora palestino-británica”, resaltó la coordinadora internacional.

Este año, del 4 al 7 de septiembre, el público podrá estar en las charlas que darán personalidades, como los escritores Juan Villoro, Guillermo Arriaga, Brenda Arriaga, Piedad Bonnett, Brenda Navarro y Rebeca Makkai, entre otros más. Además, en música participará el legendario exbaterista de The Cure, Lol Tolhurst, y la rapera sueca Neneh Cherry.

El escritor Guillermo Arriaga, en octubre del año pasado en la CDMX. Fotos›Marina García Burgos, Cuartoscuro y Especial

Durante esta década de existencia, el encuentro también se ha posicionado entre el público joven y ha impulsado a la ciudad queretana como capital cultural. “La población que asiste al festival es en su mayoría de entre 18 y 34 años. Por supuesto, hay de otras edades, también infantil y gente mayor de 60. El Hay ha logrado consolidarse dentro del calendario cultural de la ciudad y también del resto del país”, dijo.

Reconoció que ha sido un desafío permanecer durante este tiempo, pero ha sido fundamental el apoyo gubernamental y de alianzas con la iniciativa privada y asociaciones.

“Llevamos ya 10 años con muchos cambios de administración y el festival ha continuado; vamos a estar siempre muy agradecidos con ese apoyo que nos han dado desde aquí, desde el municipio. Han entendido desde el principio que el evento podría contribuir, ser interesante para los habitantes de la ciudad, también Querétaro es una metrópoli que se posiciona como un destino de turismo cultural y ellos lo han visto”, resaltó la coordinadora internacional del Hay Festival.

Actividades destacadas de esta edición

La escuela en la era de la IA

Participa: Elisa Guerra, 5 de septiembre a las 16:00 horas en el Auditorio Jesús Pérez Hermosillo de la Facultad de Ingeniería

Constelaciones hay Festival: literatura

Participan: Juan Villoro y Aura García-Junco, 5 de septiembre a las 17:00 horas en el Teatro de la Ciudad

Conversatorio

Participan: Valeria Luiselli y Gaby Wood, 5 de septiembre a las 17:00 horas en la Cineteca Rosalío Solano

Constelaciones Hay Festival: Arqueología

Participan: Eduardo Matos Moctezuma y Patricia Ledesma, 6 de septiembre a las 12:30 horas en la Cineteca Rosalío Solano

Hispanoamérica en el tablero geopolítico

Participan: Pedro Baños y Javier Solórzano, 6 de septiembre a las 19:00 horas en la Cineteca Rosalío Solano

Desaparecidos en México

Participan: Yadira González, Alma Delia Murillo y Mirna Nereida, 6 de septiembre, 19:00 horas, Patio de la Delegación

Conversatorio

Participan: Piedad Bonnett y Yael Weiss, 6 de septiembre a las 19:00 horas en el Jardín Guerrero

Constelaciones Hay

Participan: Diego Luna y Diego del Río, 7 de septiembre, 19:00 h., Teatro de la Ciudad