¿Habrá Ley Seca el 15 de septiembre en Edomex por las fiestas patrias?

Las fiestas patrias, que comienzan el 15 de septiembre, son los festejos más coloridos para nuestro país: las calles se pintan de verde, blanco y rojo, y en todos los hogares hay una fiesta para conmemorar la identidad nacional.

Desde la noche del 15 de septiembre, las calles y los hogares se llenan de música (especialmente regional y ranchera), luces, fuegos artificiales, comida tradicional mexicana y otros elementos que nos recuerdan el orgullo nacional.

El 15 y 16 de septiembre, las calles se pintan de verde, blanco y rojo. ı Foto: Cuartoscuro

Muchas familias acompañan sus reuniones en las fiestas patrias con tequila, pulque, mezcal, cerveza y otras bebidas relacionadas con el fervor mexicano. Sin embargo, en algunos estados o municipios se decreta Ley Seca, es decir, prohibición para comprar y vender bebidas alcohólicas, por lo que los cócteles deberán esperar. ¿Es el caso del Estado de México durante las fiestas patrias de 2025? Esto sabemos.

La Ley Seca es una prohibición para vender y comprar bebidas alcohólicas en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos, cuyo objetivo es evitar contratiempos entre la ciudadanía.

Cada estado y municipio decide cómo aplicar esta medida y las sanciones que impone. Así, cada uno de los 125 municipios del Estado de México ha fijado sus propias reglas de Ley Seca durante eventos importantes de alcance nacional, como elecciones, tomas de protesta y otros.

Pero ¿también se decretará Ley Seca el 15 o 16 de septiembre en el Estado de México para las fiestas patrias?

En redes sociales, surgieron rumores de que, como ha ocurrido en otros años, en 2025 se decretaría Ley Seca en municipios como Huixquilucan, Nezahualcóyotl, Toluca, Ecatepec o Zinacantepec, con el objetivo de evitar contratiempos durante las fiestas patrias y salvaguardar la integridad de las familias en los festejos.

Sin embargo, ningún municipio del estado, ni ninguna autoridad estatal, han confirmado que se vaya a decretar Ley Seca el 15 o 16 de septiembre. Por lo anterior, hasta el momento no habrá prohibiciones para comprar o vender bebidas alcohólicas.

El 15 de septiembre se realizarán festejos en las explanadas municipales del estado, con música y eventos culturales en vivo. Así que, a pesar de que aún no es oficial una Ley Seca, recuerda que consumir bebidas alcohólicas es delito y está penado por las autoridades estatales.

