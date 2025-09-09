ANCH reconoce a Abelina López por impulsar la reactivación turística de Acapulco.

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, recibió un reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) por su impulso a la reactivación turística del puerto, los avances en la economía local y la promoción del destino.

En la Ciudad de México, acompañada por el secretario de Turismo, Noé Peralta Herrera, la alcaldesa sostuvo un encuentro con directivos de las principales cadenas hoteleras del país, convocados para presentar los avances de Acapulco en materia de inversión, promoción e infraestructura turística.

Durante la reunión, efectuada en el Hotel Marriott Reforma, se presentó un balance de los logros alcanzados desde el inicio de la administración municipal en el rubro turístico.

Participaron representantes de Grupo Brisas, con Antonio Cosío; Grupo Mundo Imperial, con Seyed Rezvani; Grupo Posadas, representado por Víctor Orlando; Grupo Accor, con Mauro Rial; Grupo Capitali, con Leopoldo Soto; IHG Hotels & Resorts, con Jorge Apaez; Grupo Camino Real, representado por Leandro Trejo; Grupo Park Royal, con RosarioRodríguez; y Grupo Questro, con Eduardo Sánchez, así como el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), JoséLuis Smithers.

En representación de la ANCH, Jorge Paoli Díaz, presidente del organismo y directivo de Grupo Diestra, celebró el trabajo de recuperación turística del destino y refrendó el respaldo de las cadenas hoteleras a la presidenta municipal para impulsar el desarrollo del puerto.

Asimismo, participó Ricardo Dueñas, director general del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), quien ratificó el compromiso de ampliar la conectividad aérea hacia Acapulco, tanto en el mercadointernacional —con rutas desde Estados Unidos y Canadá— como en vuelos nacionales, incluyendo la reactivación de vuelos procedentes de Querétaro y Cancún.

Entre los puntos centrales de la reunión, se analizaron estrategias para diversificar la llegada de visitantes y fortalecer segmentos como turismo de reuniones, romance, ecoturismo, así como la conectividad aérea, marítima y terrestre, además del turismo de ocio (leisure).

El secretario de Turismo municipal, Noé Peralta Herrera, destacó el trabajo coordinado con el Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco (FIDETUR), la Secretaría de Turismo de Guerrero y la Secretaría de Turismo Federal, en la organización de las caravanas de promociónturística.

Informó además que, en los próximos días, la presidenta municipal Abelina López Rodríguez encabezará una reunión con la titular de la Secretaría de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, representantes de la ANCH y autoridades locales, con el objetivo de coordinar la preparación de la edición número 50 del Tianguis Turístico2026, que se celebrará en Acapulco.

Uno de los acuerdos más relevantes alcanzados durante la reunión fue establecer un vínculo directo entre el Gobierno Municipal de Acapulco y las cadenas hoteleras, para generar acciones estratégicas que permitan el acercamiento con agencias mayoristas, minoristas, receptivas y plataformas digitales de viajes (OTA’s).

Finalmente, se acordó dar seguimiento a las necesidades de infraestructura municipal y servicios públicos para ofrecer mejores experiencias a los visitantes y fortalecer la competitividad del destino.

