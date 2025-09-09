Difunden VIDEO de golpiza a reo en penal de Huejotzingo; alcalde se deslinda

Custodios golpean a reo en penal de Huejotzingo, Puebla; alcalde asegura que no fue en su administración.

Un reo en el penal de Huejotzingo, Puebla, recibió una golpiza por parte de un custodio, la cual quedó grabada en un video que circuló en medios digitales y provocó indignación, si bien el alcalde, Roberto Solís Valles, negó que este hecho fuera reciente.

A través de redes sociales, circuló una grabación en donde se mira lo que parece ser el recibidor del penal, donde un reo, en playera blanca y pantalón negro, está con las manos en la espalda y mirando hacia abajo, contra la pared.

Custodio golpeó a reo, mientras otros solo miraban. ı Foto: Captura de video

En ese momento, uno de los custodios se acerca y comienza a soltarle patadas, así como un golpe directo en la cabeza con la mano.

Mientras tanto, otros dos custodios, y una mujer detrás de las barras que separan el recibidor con el cuarto contiguo, miran la escena sin intervenir.

En la parte posterior del video se aprecia el número 2025, por lo que se presume que es un video reciente, aunque no detalla mes ni año.

ABUSOS EN PENAL DE HUEJOTZINGO

Alcalde se deslinda: No ocurrió en mi administración

A propósito de estos hechos, el alcalde de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, condenó estos hechos, pero negó que estos hayan ocurrido durante su administración. Incluso, aseguró que los guardias involucrados ya fueron separados del cargo y que se han llevado a cabo las investigaciones pertinentes.

En declaraciones a medios durante la feria patronal de su municipio, Solís Valles dijo que “este video no es de esta administración y esos custodios que se ven, haciendo el maltrato físico, ya no están”, aseguró, según recuperan periódicos locales.

Al centro, el alcalde de Huejotzingo, Puebla. ı Foto: X Roberto Solís

En otra ocasión, cuestionado por el mismo tema, el alcalde aseguró que los oficiales “presentaron su renuncia porque iniciamos un proceso de investigación, del cual se enteraron, y de manera voluntaria decidieron dejar el cargo”.

Por otro lado, el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, aseguró que, conforme avancen las investigaciones, se tomarán medidas con el director del centro penitenciario.

Operativo en el penal donde ocurrieron los hechos resultó en el decomiso de armas y droga. ı Foto: SSP (vía Redes sociales)

“Vamos a coadyuvar en los procesos legales y de derechos humanos sobre el personal de custodios y también revisaremos la actuación del director, para tomar las medidas correspondientes”, afirmó, según declaraciones a medios.

Alrededor de los mismos días, la dependencia informó que se ejecutó un operativo conjunto con fuerzas federales en el penal, donde se aseguró droga, teléfonos celulares y objetos punzocortantes.

De acuerdo con medios locales, internos y familiares habían denunciado con anterioridad la existencia de extorsiones y violencia física y psicológica, así como cuotas de hasta mil pesos por “protección”.

