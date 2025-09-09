En solo un año, Aguascalientes logró reducir en más de 50% casos de cáncer infantil.

En Aguascalientes, la lucha contra el cáncer infantil está dando resultados contundentes. En tan solo un año, la incidencia de esta enfermedad disminuyó en un 52 por ciento, al pasar de 6.93 casos por cada 100 mil habitantes en 2023, a 3.32 casos en 2024. Esta reducción es producto de una estrategia integral que coloca a la salud infantil como una prioridad estatal.

El éxito de esta reducción histórica se debe a la implementación de acciones clave por parte de la Secretaría de Salud del Estado, como la capacitación especializada al personal médico en la detección oportuna del cáncer infantil; además, el reconocer signos y síntomas desde las primeras etapas ha sido determinante para intervenir de manera temprana y mejorar los pronósticos de los pacientes.

También se ha fortalecido la educación a la población mediante campañas informativas en redes sociales, entrevistas y spots, enfocados en sensibilizar a madres, padres y cuidadores sobre los principales signos de alerta. Esta comunicación efectiva ha permitido detectar cada vez más casos en etapas tempranas.

Otra de las acciones fundamentales ha sido la aplicación sistemática de cédulas médicas en los Centros de Salud, herramienta que permite realizar diagnósticos más precisos y brindar una atención integral. A esto se suma la implementación de protocolos médicos actualizados que refuerzan la atención oportuna, así como el seguimiento puntual de la Cartilla Nacional de Salud, pieza clave en la prevención y referencia médica adecuada.

Hoy Aguascalientes cuenta con personal de salud capacitado y comprometido, con la preparación necesaria para identificar los casos más frecuentes en la niñez, lo que se traduce en diagnósticos más ágiles, tratamientos más oportunos y mejores oportunidades de recuperación para las niñas y niños afectados.

Finalmente, el Instituto de Salud delEstado hizo un llamado a los padres y madres de familia a estar atentos a posibles signos de alerta en sus hijos, como bultos o hinchazón inexplicable (especialmente en el abdomen, cuello, axilas o ingle), pérdida de peso sin causa aparente, fiebre persistente, palidez, fatiga, moretones o sangradosfrecuentes, dolores constantes en huesos o articulaciones, dolores de cabeza, pérdida del equilibrio, cambios en la visión o un reflejo blanco en la pupila.

Ante cualquier síntoma, se recomienda acudir a valoración médica. Para más información, pueden comunicarse al 449 910 7109, ext. 7131.

