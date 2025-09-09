Mega fuga en acueducto de Tijuana provoca daños y desabastecimiento en cientos de colonias

Una mega fuga en el acueducto Florido - Aguaje en Tijuana, Baja California, provocó daños en vehículos, inmuebles y vialidades, además de que dejó sin abastecimiento a cientos de colonias de uno de los municipios más habitados del estado del norte.

A través de diversos comunicados, la Comisión Estatal de Servicio Públicos de Tijuana informó que el acueducto, que abastece a 632 colonias, sufrió una mega fuga este martes, lo cual provocó que grandes volúmenes de agua salieran disparados hacia las calles y provocaran daños materiales.

🚨🔴 Una mega fuga de agua en el acueducto Florido – Aguaje generó un socavón sobre el bulevar Díaz Ordaz, en Tijuana, Baja California, por lo que más de 600 colonias no tienen agua potable por el momento. Autoridades estiman que las reparaciones podrían durar al menos 36 horas.…

Por lo anterior, se iniciaron labores de mantenimiento y reparación, los cuales, a su vez, provocaron una interrupción en el abastecimiento de cientos de colonias en los distritos de Aldo Esquer, Armando Valenzuela - Florido - Paraíso, Reforma y Rosarito.

ATIENDE CESPT CONTINGENCIA POR FUGA EN EL ACUEDUCTO FLORIDO-AGUAJE La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana...

“La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informa que personal operativo se encuentra realizando trabajos URGENTES de reparación de una fuga registrada este martes 09 septiembre, en el Acueducto Florido-Aguaje, en la colonia Lomas de la Presa”, escribió la Comisión en una publicación en redes sociales.

“De dicho acueducto se abastecen 632 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito, que presentan afectación en su servicio de agua potable”, abundó.

Adicionalmente se informa sobre un CIERRE EMERGENTE por fuga de en ACUEDUCTO FLUJO INVERSO La contingencia se localiza...

En una publicación aparte, la Comisión compartió fotografías de los trabajos de mantenimiento que se realizan en la presa, los cuales, detalló, serán ininterrumpidos y, además, vendrán acompañados de una extensiva atención a la comunidad.

“De manera prioritaria se brindó atención a la comunidad, al mismo tiempo se empezaron los trabajos técnicos para valorar los daños en la red que abastece a 632 colonias de Tijuana”, se lee en la publicación.

Ante la fuga registrada esta mañana en el Acueducto Florido–Aguaje, el Director General de la CESPT, Jesús García...

“Las labores en el sitio serán ininterrumpidas. Actualmente el área técnica del organismo trabaja en el sondeo y limpieza en la zona, con el fin de dar inicio a la rehabilitación de la infraestructura de 54 pulgadas”, concluye.

La Coordinación urgió a la ciudadanía de Tijuana a mantenerse informada a través de los canales oficiales ante las más recientes actualizaciones, pues se desconoce cuánto tiempo vayan a durar las labores de emergencia e, incluso, se prevé que se extiendan por al menos un día más.

