Industria de Aguascalientes crece por cuarto mes consecutivo

Aguascalientes se ubicó entre las siete entidades del país con mayor crecimiento anual en sus actividades industriales, de acuerdo al Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Tras conocer los resultados, la gobernadora Tere Jiménez destacó que este logro es reflejo del trabajo conjunto entre el Gobierno estatal, la iniciativa privada y la ciudadanía. Señaló que su administración continuará impulsando acciones que fomenten la inversión y el desarrollo económico.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, refirió que, durante el mes de mayo, el estado registró un incremento del 3.6 por ciento en sus actividades industriales, en contraste con la disminución del 0.7 por ciento que se observó a nivel nacional y por encima también del promedio en la región.

Agregó que las actividades que mostraron mejor desempeño fueron las relacionadas con los sectores de la construcción y manufacturas, con incrementos anuales del 15.5 y 2.8 por ciento, respectivamente.

Finalmente, resaltó que mayo es el cuarto mes consecutivo con crecimiento anual positivo para Aguascalientes.

