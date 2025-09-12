Evacuan a 3 mil personas por fuga de gas en Tlaxcala

Una fuga de gas provocada por una toma clandestina en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), a la altura del municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala, generó la movilización de autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia durante la mañana de este viernes.

El reporte inicial se recibió a las 05:55 horas en el número de emergencias 911, luego de que un agente de vigilancia de la empresa estatal detectara una densa nube de combustible en terrenos boscosos, cerca de la carretera que conecta la cabecera municipal con la comunidad de Tepuente.

La concentración de gas en el ambiente obligó al cierre inmediato de accesos y a la activación de protocolos de seguridad por parte de Pemex y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como medida preventiva, autoridades locales y estatales comenzaron la evacuación de habitantes de Tepuente y San Felipe Hidalgo, mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y la Policía Municipal realizaban acordonamientos en torno a la zona afectada.

Pemex confirmó que personal especializado trabaja en el punto exacto de la fuga, ubicado a unos 700 metros de la vía Domingo Arenas, con el objetivo de sellar la toma ilegal y disipar los riesgos.

De acuerdo con información preliminar, la emergencia habría sido ocasionada por grupos dedicados al robo de gas LP, conocidos como “huachigaseros”, cuya actividad se ha intensificado en los ductos que atraviesan Tlaxcala.

Las autoridades estatales exhortaron a la población a mantenerse alejada del área, ya que la nube de gas sigue siendo visible y existe riesgo de explosión ante cualquier chispa o flama cercana.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz informó que alrededor de las 09:00 horas se había evacuado a unas tres mil personas, residentes en un radio aproximado de dos kilómetros del sitio. Los pobladores fueron trasladados al auditorio municipal de Nanacamilpa, donde se activaron albergues temporales con apoyo de autoridades locales.

De acuerdo con los cálculos de Protección Civil, la dispersión total del gas LP podría tardar entre tres y cuatro horas, tiempo durante el cual permanecerán las restricciones en la zona. En paralelo, la Guardia Nacional reportó el cierre de las válvulas de los ductos para cortar el suministro, mientras técnicos de Pemex realizan el protocolo para controlar la fuga y proceder a su reparación.

En el operativo participan elementos de los tres órdenes de gobierno, entre ellos la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, autoridades municipales y personal de Salud, quienes mantienen vigilancia permanente para salvaguardar a la población y restablecer la normalidad en la zona.

