Inversión Extranjera rompe récord en Aguascalientes con más de 394 millones de dólares en 6 meses

Durante el primer semestre de 2025, Aguascalientes captó 394.6 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), cifra que refleja la confianza del capital internacional y la creciente importancia del estado en la economía global.

La gobernadora Tere Jiménez, destacó que el estado continúa posicionándose como una alternativa atractiva para empresas que buscan expandirse en territorio nacional, gracias a su ubicación estratégica, infraestructura de primer nivel, altos índices de seguridad, paz social y calidad educativa.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, informó que la IED proviene principalmente de países como Japón, Estados Unidos y Canadá, cuyos capitales se destinaron principalmente a sectores como la manufactura avanzada, agricultura y servicios profesionales.

Añadió que, tras seis trimestres consecutivos con desinversiones por parte de Estados Unidos, este país volvió a registrar flujos positivos hacia el estado.

Con ello, la actual administración estatal acumula un total de 2 mil 798.7 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, reportados ante la Secretaría de Economía.

