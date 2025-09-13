Socavón ‘se traga’ a camión de refrescos en Iztapalapa | VIDEO

Un camión repartidor de refrescos cayó en un socavón registrado en Calle 4 y Av. 5, colonia Renovación.

Un camión repartidor de una empresa refresquera cayó en un socavón que se abrió este sábado sobre la calle 5 de la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el hundimiento se originó por la ruptura de un colector de 2.44 metros de diámetro, lo que provocó el colapso del pavimento, al momento de que la pesada unidad transitaba por la vialidad.

Al lugar de los hechos se hizo presente la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz para coordinar los trabajos de retiro de la pesada unidad, así como los pasos a seguir para la reparación de la vialidad.

“Llegamos minutos después de que el camión cargado de refrescos se hundiera y cuando coordinábamos las acciones preventivas, el peso terminó por sumirlo”, informo la alcaldesa.

Mediante un video que circula en redes sociales, se ve al camión refresquero al interior del socavón, que en cuestión de segundos se lo “traga”, cayendo por la parte trasera y quedando con la cabina en dirección al cielo.

Alavez explicó que el socavón se dio por la ruptura del colector del drenaje, lo que provoco la apertura en el suelo en un área de casi siete metros de largo y 6.30 de ancho con una profundidad de más de seis metros.

De igual manera, informó que el conductor de la unidad está ileso, además descartó la necesidad de desalojar las viviendas alrededor, en su mayoría recicladoras.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), en colaboración con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) acordonaron la zona mientras se hacen las maniobras para retirar el camión repartidor.

“Posteriormente se iniciará la obra necesaria para la reparación de la vialidad afectada en el menor tiempo posible”, dijo la dependencia.

Se recomienda a la población, por seguridad, mantenerse fuera de la zona y atender las recomendaciones de las autoridades que se encuentran en el lugar.

