Conmemoración de la Independencia en Sinaloa se limitará a un acto cívico: Rocha Moya

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, informó a la ciudadanía, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, que este año la conmemoración del Grito de Independencia se llevará a cabo de manera solemne, limitándose al acto cívico encabezado por los tres Poderes del Estado y las Fuerzas Armadas.

En su mensaje, el mandatario señaló que la decisión se tomó como un ejercicio de alta responsabilidad, reafirmando que gobernar, significa responder al interés superior de las familias sinaloenses.

“Gobernar es asegurar el bienestar, la seguridad y los derechos de la gente. Sé que muchas y muchos sinaloenses esperan con entusiasmo la celebración, y agradezco profundamente la disposición de las y los artistas que habían sido invitados. Les pido comprensión e invito a que celebremos en nuestros hogares el orgullo de ser mexicanos”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Solo habrá acto protocolario Sinaloa suspende festejo masivo del 15 de septiembre

El Gobernador destacó que septiembre es un mes de valores cívicos, en el que se honra la memoria histórica y la identidad nacional, principios que inspiran a las y los sinaloenses a mantener viva la fortaleza del Estado y del país.

El Gobierno de Sinaloa reafirmó su compromiso de tomar decisiones orientadas siempre al bienestar común, por lo que se mantendrá el operativo estatal de seguridad vigente.

A las y los sinaloenses: pic.twitter.com/Q325AgjNFT — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 14, 2025

cehr