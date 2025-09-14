Reafirma compromiso con familias sinaloenses

Conmemoración de la Independencia en Sinaloa se limitará a un acto cívico: Rocha Moya

Gobernador reafirma compromiso con familias sinaloenses; se mantiene el operativo de seguridad en todo el estado de Sinaloa

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Foto: Cortesía
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, informó a la ciudadanía, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, que este año la conmemoración del Grito de Independencia se llevará a cabo de manera solemne, limitándose al acto cívico encabezado por los tres Poderes del Estado y las Fuerzas Armadas.

En su mensaje, el mandatario señaló que la decisión se tomó como un ejercicio de alta responsabilidad, reafirmando que gobernar, significa responder al interés superior de las familias sinaloenses.

“Gobernar es asegurar el bienestar, la seguridad y los derechos de la gente. Sé que muchas y muchos sinaloenses esperan con entusiasmo la celebración, y agradezco profundamente la disposición de las y los artistas que habían sido invitados. Les pido comprensión e invito a que celebremos en nuestros hogares el orgullo de ser mexicanos”, expresó.

El Gobernador destacó que septiembre es un mes de valores cívicos, en el que se honra la memoria histórica y la identidad nacional, principios que inspiran a las y los sinaloenses a mantener viva la fortaleza del Estado y del país.

El Gobierno de Sinaloa reafirmó su compromiso de tomar decisiones orientadas siempre al bienestar común, por lo que se mantendrá el operativo estatal de seguridad vigente.

