Fiestas Patrias 2025: ¿Qué artistas estarán en Tlalnepantla el 15 de septiembre para el Grito?

Tlalnepantla, Estado de México, se prepara para celebrar las Fiestas Patrias 2025 este 15 de septiembre, día en el que también se conmemora el famoso Grito de Independencia. En este sentido, las autoridades alistan la presentación de varios artistas para amenizar el evento.

Así, el Gobierno de Tlalnepantla invita a los mexicanos a celebrar esta noche mexicana al ritmo de la mejor música, que va de salsa, pasando por rock urbano mexicano, hasta la banda.

¿Dónde habrá espectáculos musicales en Tlalnepantla?

Todos los espectáculos van a ocurrir en dos sedes, ubicadas en el mismo municipio. Lo único diferente son las ubicaciones, mismas que fueron anunciadas de la siguiente manera:

Tlalnepantla Centro

Tlalnepantla Oriente

¿A qué hora inicia la presentación de artistas para las Fiestas Patrias 2025?

En el primer caso, los artistas que estarán en las Fiestas Patrias 2025 comenzarán sus presentaciones a las 15:20 horas del 15 de septiembre, mientras que, en el segundo caso, los grupos iniciarán el espectáculo a las 17:00 horas.

La ceremonia del Grito de Independencia está programada para las 21:40 horas del lunes, posteriormente, seguirá la presentación de los grupos musicales.

¿Qué artistas estarán en Tlalnepantla el 15 de septiembre?

El Gobierno de Tlalnepantla de Baz ya dio a conocer la cartelera oficial para disfrutar de las Fiestas Patrias 2025, quedando de la siguiente manera:

Tlalnepantla Centro:

Diego Morán

Liran Roll

Mery de la Cruz

Deep Resonance

Sociedad Capytol

La Garlopa

Banda BSJ

Tlalnepantla Oriente:

La Única Sonora Matancera

Sangre Avandaro

Kurado de Coco

Mery de la Cruz

Perro Callejero

La Garlopa

“Ven con tu familia y amigos a disfrutar de grandes artistas, sorpresas y mucho sabor en Tlalnepantla Centro y Oriente”, señalaron las autoridades del municipio en la red social Facebook sobre las Fiestas Patrias 2025.

Estos artistas estarán en Tlalnepantla el 15 de septiembre. ı Foto: Especial.

¿Habrá Ley Seca en Edomex?

La Ley Seca es una prohibición para vender y comprar bebidas alcohólicas en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos, cuyo objetivo es evitar contratiempos entre la ciudadanía.

Hasta el momento, ningún municipio del estado, ni ninguna autoridad estatal, han confirmado que se vaya a decretar Ley Seca el 15 o 16 de septiembre. Por lo anterior, hasta el momento no habrá prohibiciones para comprar o vender bebidas alcohólicas.

Multa por Ley Seca 2025 ı Foto: Especial

