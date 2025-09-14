Sinaloa suspende festejo masivo del 15 de septiembre

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que este año se cancelará el festejo masivo por el Grito de Independencia este 15 de septiembre, y en su lugar se realizará un acto protocolario nada más, el cual estará encabezado por los tres Poderes del Estado y las Fuerzas Armadas.

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario estatal confirmó su decisión “He decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los poderes del estado y de las Fuerzas Armadas”.

Aseguro que la decisión se basa en su responsabilidad de priorizar el interés de las familias sinaloenses.

TE RECOMENDAMOS: Epicentro del sector Industria de reuniones impulsa crecimiento económico en Tamaulipas

El gobernador agradeció a las y los artistas que estaban programados para presentarse en el estado y abogo por la comprensión de la población ante la decisión tomada.

“Les invito a festejar en cada uno de nuestros hogares el orgullo de ser mexicanas y mexicanos”

A las y los sinaloenses: pic.twitter.com/Q325AgjNFT — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 14, 2025

¿Qué artistas se iban a presentar en Sinaloa?

La cartelera que preparaba el gobierno de Sinaloa contaba con música, baile y antojitos mexicanos.

El cartel artístico incluía a cantantes como Miguel Bosé, Marisela y “El Coyote” y su Banda Tierra Santa.

En Mazatlán se tenía contemplada la actuación estelar de Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio. Mientras que, en El Fuerte se esperaba la actuación de Los Alegres de la Sierra, Hermanos Cota, Grupo Nueva Era y Grupo Magnate.

🇲🇽✨ ¡El Grito de Independencia se vive en grande!

Este 15 de septiembre celebremos con orgullo nuestras tradiciones, disfrutando de una noche llena de música, color y alegría.



Una celebración para toda la familia, donde la cultura y el espíritu mexicano nos unen en un mismo… pic.twitter.com/7YDFjhT7vm — Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) September 10, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT