Detienen a 3 por intentar robar camionetas de lujo en Acapulco; reportan un delincuente abatido

Denuncia por intento de robo llevó a persecución sobre Autopista del Sol.

Autoridades de Guerrero efectuaron la detención de tres personas por su presunta participación en robo de vehículos, además de que recuperaron algunas de las unidades que se intentaron hurtar, mientras que, de acuerdo con reportes, un presunto delincuente más fue abatido.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el incidente ocurrió la madrugada de este lunes, alrededor de las 3:18 horas, cuando hombres armados irrumpieron en la agencia Volkswagen Cresta, ubicada en la avenida Farallón del Obispo en Acapulco, donde sometieron a los guardias de seguridad y sustrajeron varios vehículos.

Autoridades fueron alertadas del intento de robo. ı Foto: Imagen: iStock

En un inicio se reportó el robo de aproximadamente ocho unidades, aunque más tarde se confirmó la recuperación de cinco camionetas de lujo, entre ellas una Cupra y una Tiguan. Se desconoce qué habría pasado con las tres restantes.

Tras la alerta al número de emergencias, corporaciones federales y estatales desplegaron un operativo que derivó en una persecución rumbo a la Autopista del Sol. En la caseta de La Venta se registró un intercambio de disparos que culminó en el kilómetro 361, unos cinco kilómetros más adelante, donde, según reportes, uno de los presuntos responsables fue abatido, aunque esto no ha sido confirmado por la Fiscalía.

En relación con los hechos ocurridos la madrugada del lunes 15 de septiembre, en una agencia automotriz ubicada sobre la... Publicado por Fiscalía General del Estado de Guerrero en Lunes, 15 de septiembre de 2025

En la acción, las autoridades lograron recuperar cinco unidades robadas y detener a tres sujetos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Mientras que, según reportes, el cuerpo del delincuente abatido fue trasladado al Servicio Médico Forense.

En el operativo participaron de manera conjunta la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

La Fiscalía informó que continuará con las investigaciones y dará a conocer avances conforme se obtengan nuevos elementos.

