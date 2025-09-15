Esteban Villegas celebra tres años como gobernador

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, conmemoró este 15 de septiembre el tercer aniversario de su toma de protesta como mandatario del estado, destacando que ha sido un camino lleno de retos y logros, pero también de apertura hacia la ciudadanía.

A través de un mensaje público, Villegas subrayó que su proyecto de gobierno se ha caracterizado por ser incluyente y abierto a todas las voces, reafirmando que en Durango “nadie se queda fuera”.

En su mensaje por los tres años de gestión, el mandatario estatal señaló que “tenemos un estado estable, unido. Yo veo esperanza en la gente”.

“Tú eres el gigante que hace posible que sigamos de pie y con rumbo”, expresó el gobernador, en la publicación.

El gobernador Esteban Villegas celebra tres años de gobierno ı Foto: X Esteban Villegas

Villegas pidió a las y los duranguenses pensar en grande y luchar por sus sueños, reconoció que el trayecto al frente del estado ha estado marcado por diversos retos, pero también por comentó algunos de los avances y resultados que se han dado.

“Logramos la potabilizadora, logramos la presa del Tunal 2 y logramos que 28 empresas estén en proceso para que en un futuro no muy lejano se puedan generar esos empleos que tanto estamos esperando. Traemos un proyecto bien interesante de cine, y traemos proyectos con el DIF que ustedes ya conocen”, dijo Villegas.

Resaltó también el esfuerzo de unidad que se da “que estemos unidos, que no importa los colores”, pidiendo que no pase lo que pasa en ‘otros lugares’.

“Durango está hecho para ser un gigante, para estar en grande, para dar pasos como nunca los había dado”, concluyó el gobernador al reiterar el compromiso que tiene con la población del estado.

Hoy se cumplen 3 años desde que rendí protesta como gobernador.

Ha sido un camino de retos y de logros, pero sobre todo un proyecto abierto a todas las voces, porque en Durango nadie se queda fuera.



Tú eres el gigante que hace posible que sigamos de pie y con rumbo. 💪🌄 pic.twitter.com/NHo7V6DQZk — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) September 16, 2025

LMCT