Por problemas de salud, alcalde de San Pedro anuncia licencia y futura renuncia.

El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, pidió licencia temporal al cargo por motivos de salud. Además, adelantó que en un par de semanas presentará su renuncia.

“Es una licencia temporal y luego una definitiva, se va a quedar (Mauricio) Farah y terminando estas dos semanas presento mi renuncia“, indicó Mauricio Fernández en una conferencia de prensa.

Explicó que su licencia y posterior renuncia obedece a que sus problemas de salud no le han permitido “hacer completa su tarea”.

“No me eligieron para estar de tiempo parcial, no se me hace correcto”, agregó el munícipe, que ha sido electo como edil del municipio con el PIB per cápita más alto de Latinoamérica en al menos 4 veces.

Por último, afirmó que existen “muchos modos de hacer política” y aseguró que los números de seguidores y “Likes” que tiene en redes sociales demuestran que “hay que buscar nuevos caminos”.

Reportes de medios locales indicaron que Mauricio Fernández enfrenta al cáncer por tercera ocasión, por lo que decidió “dejarlo a la buena de Dios”.

"Ya paré todos mis tratamientos, ya decidí dejarlo a la buena de Dios", dijo Fernández.

Cuando el alcalde de San Pedro Garza García presente su renuncia, será el Cabildo quien designará a un alcalde interino para que posteriormente el Congreso del Estado designe al sustituto.

