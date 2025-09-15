Por tercer año consecutivo, Oaxaca celebra las Fiestas Patrias con Verbena Popular.

En una auténtica celebración de sabor, música y fervor patrio; el Gobernador Salomón Jara Cruz y la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano convivieron con decenas de personas en la Verbena Popular 2025, que por tercer año consecutivo, se realizó en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.

En el marco del 215 aniversario de la Independencia de México, cientos de familias oaxaqueñas y visitantes nacionales e internacionales disfrutaron de la inigualable gastronomía mexicana, como: tamales, pozole, molotes, dulces regionales, esquites, botanas mexicanas, elotes, garnachas, aguas de sabores, quesadillas, tacos dorados, por mencionar algunos.

En punto de las 18:00 horas, previo a efectuarse el Grito de Independencia, el Mandatario estatal recorrió los 34 stands de comida instalados por las diferentes dependencias estatales, en las calles José María Bustamante, Vicente Guerrero, Valerio Trujano y Hermanos Flores Magón.

En un ambiente seguro y embellecido con miles de luces y adornos tricolores, las y los asistentes vivieron momentos de genuina alegría en compañía de sus seres queridos, quienes accedieron a los platillos de manera gratuita en un gesto que recupera el valor enraizado en Oaxaca de la ayuda mutua.

Para esta celebración, corporaciones de seguridad pública estatal, en colaboración con la autoridad municipal, implementaron un dispositivo en las calles aledañas al primer cuadro de la capital oaxaqueña, lo cual garantiza la convivencia pacífica y armónica.

El orgullo patrio fortalecido con la unión y hermandad de las y los mexicanos; honra los valores del México independiente: libertad y soberanía nacional.

