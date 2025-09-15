Malecón margen izquierda, la obra de movilidad más grande de todos los tiempos en Culiacán: Rubén Rocha Moya.

Tras supervisar los avances del proyecto Malecón margen izquierda del río Culiacán, considerada la obra más grande de todos los tiempos en la ciudad, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, destacó que esta obra se convertirá en un polo de desarrollo para la capital, además de desfogar el tráfico de la zona y dará más movilidad hacia las salidas de la ciudad, además de embellecer el entorno.

“Esto además de ser un espacio que va a abrir para la inversión, se va a convertir en un polo de desarrollo, luego tenemos que este Malecón va a desfogar mucho el tráfico, de manera más rápida, le va a dar movilidad a la ciudad va a evitar los congestionamientos y va a embellecer a Culiacán”, afirmó el gobernador Rocha.

Con una longitud de más de 5 kilómetros, el Malecón margen izquierda del río Culiacán, es la obra insignia del gobierno de Rocha Moya, en la cual, se trabaja conforme a los tiempos de ejecución establecidos registrando un avance del 30%, por lo que se contempla que, a partir del mes de noviembre se empiecen a ver las primeras lozas de concreto hidráulico. Cabe agregar que, para dar dinamismo a la obra, se tienen proyectadas la construcción de gazas de distribución vial.

Con este importante proyecto e inversión de más de 667 millones de pesos, contemplado en el Plan Sinaloa de Reactivación Económica y Social, se fortalece el crecimiento urbano y sostenible, impulsando el empleo, además de fortalecer el sector comercial y turístico.

Acompañaron al Gobernador Rocha en esta supervisión el secretario General de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez; Raúl MonteroZamudio, secretario de Obras Públicas y el arquitecto Jaime González.

