Trasladan a EU a menor que fue salvada por su abuelita de la explosión de una pipa en puente de La Concordia.

La Fundación Michou y Mau, así como la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, trasladaron con éxito a la menor que fue salvada por su abuelita de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre del 2025.

En un comunicado, la dependencia capitalina indicó que la menor viajó al Shriners Hospital for Children, ubicado en Galveston, Texas, en compañía de su madre.

“Este esfuerzo conjunto permitirá que la paciente reciba atención médica de alta especialidad en beneficio de su salud”, mencionó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informa sobre las acciones realizadas tras el incidente ocurrido en #Iztapalapa pic.twitter.com/dyLfEFFG5J — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 16, 2025

Además, adelantó que se trabajará con Shriners Hospital for Children para el traslado de más menores que resultaron heridos por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha informado que 15 personas han fallecido a causa de las heridas tras el accidente. Además, más de 30 personas siguen hospitalizadas, de las cuales 14 están en estado grave, pues presentaron quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.

“Nos acaban de informar que falleció una persona más, entonces tenemos ahora 15 personas que han fallecido”, dijo la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gassman, en una entrevista radiofónica.

Sobre la atención a los heridos, la funcionaria capitalina aseguró que "se está haciendo todo lo que se puede para preservar la vida". en ese sentido, también afirmó que ya se comenzaron con las operaciones que se necesitan.

El pasado miércoles 10 de septiembre, la abuelita de la niña, la señora Alicia Matías, utilizó su cuerpo para proteger a su nieta de la explosión de la pipa, que ocurrió en el puente de La Concordia.

Dicho acto fue catalogado como una acción heroica, pues, lamentablemente, la abuelita perdió la vida después de varios días en los que tuvo que luchar por su vida.

