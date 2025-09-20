Libia Dennise anuncia portal de transparencia sobre concesiones carreteras en Guanajuato

Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, anunció que la Secretaría de Obra Pública (SOP) habilitará un portal de transparencia con información de las concesiones carreteras en la entidad.

A través de la red social X, la mandataria estatal informó que se trata de una medida proactiva en materia de apertura gubernamental para brindar certeza sobre la infraestructura vial.

“La ciudadanía merece claridad, pero también certeza de que las obras estratégicas continúen su curso. Por ello, la información se dará a conocer de manera responsable, sin afectar el desarrollo de los proyectos ni los beneficios que traerán a la gente", afirmó.

“Nuestro deber es servir con honestidad, construir soluciones y garantizar infraestructura moderna que impulse el futuro de Guanajuato", añadió la gobernadora.

En Guanajuato hemos decidido dar un paso más en materia de apertura gubernamental, a través de la Secretaría de @obragobgente se habilitará un portal de transparencia proactiva con la información de las concesiones carreteras.



La ciudadanía merece claridad, pero también certeza… — Libia Dennise (@LibiaDennise) September 20, 2025

Por otra parte, en un enlace durante la conferencia de matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y junto al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo dio el banderazo para el inicio de los trabajos de la construcción de los primeros 30.3 kilómetros del Tren Interurbano en Guanajuato, tramo Querétaro-Apaseo el Grande.

El proyecto consta de 108.2 kilómetros de vía doble, diseñado para operar entre 200 y hasta 360 kilómetros por hora. El Tren conectará la región con estaciones y paraderos en Querétaro, Apaseo el Grande, Celaya, Villagrán/Cortázar, Salamanca, Irapuato y León.

De izq. a der.: Libia Dennise García (Guanajuato), Jesús Antonio Esteva, Mauricio Kuri y Andrés Lajous. ı Foto: Especial

Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario estimó para el tramo Apaseo el Grande a Ciudad de México una demanda diaria de 30 mil personas, generando más de mil 500 empleos directos y más de 8 mil 200 indirectos.

Con una inversión de 98 mil 749.8 millones de pesos, esta obra de movilidad del Bajío pretende acortar distancias, generar derrama económica y garantizar traslados más seguros. En su primera etapa se estima una demanda de más de 4 millones de viajes anuales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr