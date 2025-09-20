Pobladores ‘rapiñan’ camión que se detuvo para cambiar una llanta, en Chiapas | VIDEO

Pobladores abren camión que se detuvo en la carretera y lo rapiñan, según VIDEO en redes.

En un episodio más de situaciones que provocan indignación en México, un nuevo caso de rapiña en la carretera se difundió en redes sociales, esta vez, a un camión que se detuvo no por un accidente, sino por un simple cambio de llanta.

A través de redes sociales, circuló un video de los hechos que habrían ocurrido entre el jueves y el viernes de esta semana, donde se aprecia que un grupo de pobladores se acerca a un camión de carga que se quedó detenido en una carretera, presumiblemente en Chiapas, según quienes compartieron el material.

El grupo de pobladores abrió el remolque de camión con un machete. ı Foto: Captura de pantalla

En la grabación se mira cómo el chofer del camión se esfuerza por arreglar una llanta mientras, detrás, un grupo de pobladores se congregan en la parte trasera del remolque del camión y, con golpes de machete, intentan abrirlo.

Cuando finalmente lo logran, dos personas se suben al remolque y vacían las cajas, que entregan al grupo de pobladores reunido al exterior. Mientras tanto, el conductor de la unidad no se acerca a la escena, y continúa reparando la llanta.

No hay accidente, simplemente están arreglando una llanta y con eso es suficiente para empezar la rapiña. No me cansaré de repetirlo: Pinches Muertos de hambre. Jodidos nacieron y jodidos morirán. pic.twitter.com/Yi1ACWBSUM — Ing. García (@Gigio197007) September 18, 2025

Se desconoce qué cargaba el camión, es decir, qué se repartieron los saqueadores. En el video se aprecia que el grupo de personas reunidas para conseguir una de las cajas asciende hasta a alrededor de 20 personas.

De acuerdo con los medios de comunicación que compartieron este material, los hechos ocurrieron en una autopista de Chiapas. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por ninguna autoridad , ni se han dado más detalles de la ubicación de los hechos, por lo que existe la posibilidad de que sea un material sacado de contexto.

‼️La realidad en #México



Por un lado la solidaridad, y apoyó de la sociedad civil, tras tragedia por volcadura de pipa, y explosión en el #PuenteDeLaConcordia CDMX



Por lado, la rapiña tras volcadura de un tráiler que transportaba cerditos 🐷, en la pista Matehuala-Libramiento,… pic.twitter.com/MI1NG1nDRW — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) September 13, 2025

En días recientes, se han registrado otros casos de rapiña en diferentes puntos del país. El pasado jueves 11 de septiembre, medios locales reportaron que un camión cargado con cerdos se accidentó en San Luis Potosí, y fue objeto de rapiña por los pobladores del lugar.

¿La rapiña es un delito y está penado por la ley?

La rapiña se considera una forma de robo. Aunque bajo este término no está tipificada en la ley, sí es posible su penalización bajo el concepto de robo.

El Código Penal Federal en su Artículo 367 define el robo de la siguiente manera: “Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley".

Por lo tanto, a quien se sorprenda en este acto, o se denuncie por ello, podrá ser acreedor a una pena de prisión, que dependerá del valor del bien robado, o una multa proporcional.

