Difunden nuevo VIDEO de accidente de avión de Débora Estrella; surgen teorías por helicóptero cercano

Después del lamentable fallecimiento de la conductora de televisión Débora Estrella, de 43 años, a causa de la caída de la avioneta en la que viajaba, en García, Nuevo León, han surgido discusiones sobre la causa del accidente, una de las cuales apunta a un helicóptero que viajaba cerca de la aeronave, el cual fue captado en un video que circuló en redes.

A través de medios digitales, circuló una grabación que capta el momento exacto en que se desplomó la avioneta, en el Parque Industrial Ciudad Mitras, la tarde del sábado 20 de septiembre.

La comunicadora Débora Estrella falleció a los 43 años. ı Foto: IG @deboraestrella

En el video se mira cómo la avioneta, en la que viajaban la comunicadora y el piloto, ejecuta lo que aparenta ser una maniobra, solo para aparecer nuevamente estrellado sobre el piso. No se graba el momento de la caída.

Sin embargo, en el video sí se aprecia un helicóptero, volando cerca de la avioneta, minutos antes de que se estrellara. Lo anterior llamó la atención de los internautas que compartieron el video, pues consideraron atípico que hubiera otra aeronave acompañando a la avioneta accidentada.

IMPORTANTE: Circula este video donde se observa a un helicóptero muy cerca del avión que se estrelló en García, Nuevo León, donde viajaba la conductora de Telediario y Milenio, Débora Estrella.



A propósito de esto, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a elaborar teorías sobre la presencia del helicóptero. Algunos apuntaron que podría tratarse de una unidad de Protección Civil de Nuevo León que, probablemente, ya había sido alertada del accidente por parte del conductor de la avioneta.

Otros, en el mismo sentido, aseguran que la dependencia estaba al tanto del vuelo de la unidad, y estaba pendiente de posibles incidencias. De acuerdo con la comunicadora Flor Rubio, excompañera de Débora Estrella en Azteca Noticias, la comunicadora fallecida estaba tomando clases de vuelo, lo que justificaría las medidas adicionales de seguridad.

Fotografía del helicóptero, similar el que se ve en el video, según un usuario de X. ı Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, otros internautas aseguran que no hay evidencia sólida de que el helicóptero esté vinculado con alguna dependencia de gobierno, por lo que podría tratarse de un particular.

Incluso, algunos señalan que la presencia de dos aeronaves en el mismo espacio pudo haber debilitado el vuelo de la avioneta, lo que terminó por provocar su caída.

Periodistas y comunicadores despiden a Débora Estrella; en fotos, la presentadora junto a Azucena Uresti (izq.) y a Jorge Zarza (der.). ı Foto: X @azucenau y @jzarzap

No obstante, aún se desconocen las causas del accidente de la avioneta en donde viajaba la presentadora de televisión, y las investigaciones siguen en curso.

Mientras tanto, los medios de comunicación siguen en luto por la pérdida de Estrella Garza, quien, antes de su fallecimiento, conducía un noticiero en Milenio Televisión.

