Decomiso de huachicol sube 239% en Tabasco

Los litros decomisados por el robo de hidrocarburo en Tabasco aumentaron 239 por ciento durante el sexenio que abarcaron el hoy senador de Morena y, supuestamente, ligado al grupo criminal La Barredora, Adán Augusto López Hernández, y Carlos Manuel Merino Campos, respecto al mandato de Arturo Núñez Jiménez.

Los datos entregados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco a La Razón, vía transparencia, muestran que en el sexenio del perredista Arturo Núñez Jiménez, de 2013 a 2018, las autoridades decomisaron 20 mil 640 litros de hidrocarburo robado en los municipios Centro y Cárdenas.

El Dato: Un juez vinculó a proceso al exsecretario de Seguridad de Tabasco y supuesto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, por secuestro y extorsión.

El periodo siguiente lo administraron López Hernández y Merino Campos, tres años cada uno. En dicho lapso se decomisaron 70 mil 117 litros de hidrocarburo robado, principalmente durante la gestión del mandatario interino, lo que representa un aumento de 239 por ciento comparanción con el gobierno del perredista.

En el documento, el titular de la Unidad Jurídica de la Policía Estatal de Tabasco, Eliseo Alonso Chable, destaca que el 2024 fue el año con mayores registros de decomiso de robo de hidrocarburos con un total de 40 mil 100 litros, de los cuales 60 fueron en el mes de enero; 40, en abril y 40 mil, en junio, todos en el municipio del Centro.

El segundo año con mayores decomisos fue 2023, pues en los meses de octubre y noviembre se decomisaron 30 mil 17 litros en Macuspana y Paraíso.

Durante el sexenio pasado, que encabezaron López Hernández y Merino Campos, floreció el grupo criminal conocido como La Barredora, el cual, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República, tiene como uno de sus principales delitos el robo de hidrocarburos.

A su llegada al Gobierno de Tabasco, López Hernández nombró como secretario de seguridad a Hernán Bermúdez Requena, a quien en informes militares se le identifica como el principal líder de La Barredora.

El ahora detenido fue el encargado de la Seguridad en Tabasco con López Hernández y continuó en dicho cargo cuando asumió la gubernatura Merino Campos.

El 4 de enero de 2024, Bermúdez Requena renunció tras una jornada de violencia en Villahermosa.

El pasado 12 de septiembre, el exsecretario de Seguridad fue detenido en Paraguay por autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, luego de estar como prófugo desde el mes de febrero de 2025.

Tras la detención del presunto líder de La Barredora se dio a conocer que, de acuerdo con investigaciones ministeriales, los integrantes de ese grupo criminal, por órdenes del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, amenazaban a propietarios de gasolineras para que en sus franquicias vendieran el combustible robado, incluso ordenaban que el litro de gasolina lo ofrecieran más barato que el precio autorizado.

Uno de los afectados, Ramón Martínez Armengol, dueño de Corporativo Paragas, declaró recientemente que fue “levantado” y que perdió su gasolinera cuando decidió dejar de vender combustible ilegal.

La presencia de La Barredora durante el mandato de López Hernández y Carlos Merino convirtió a Tabasco en uno de los estados más violentos del país y ha alcanzado cifras de homicidios, secuestros y narcomenudeo nunca antes registradas.

La escalada de violencia fue de tal magnitud que en 2024, Tabasco triplicó la cifra de homicidios dolosos comparado con el 2023, pues pasó de 210 a 651 asesinatos de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las jornadas violentas y los homicidios han generado que 89.8 por ciento de la población perciba que la entidad es insegura, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.