“Voy a buscar ser la gobernadora de Michoacán; el pueblo decide”

LA PRESIDENTA de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, en entrevista con La Razón.

Tras anunciar su aspiración para ir en la ruta de la candidatura para ser gobernadora de Michoacán, la lideresa de los diputados de Morena en ese estado, Fabiola Alanís Sámano, cerró filas con el plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum y acentuó que en la entidad hay un acuerdo para marchar junto con los aliados PT y PVEM para sacar adelante reformas como la electoral.

Respecto a la candidatura, puntualizó que su partido ya estableció las reglas para quienes aspiran a participar en la contienda interna y subrayó que se inscribirá en el proceso el próximo 22 de junio. “Voy a buscar ser la gobernadora de Michoacán. Ya estableció las reglas Morena; eso nos da mucha tranquilidad: reglas claras, amistades largas”, expresó.

El Dato: LA JUNTA de Coordinación Política del Congreso de Michoacán está integrada por 9 diputadas y diputados, de los cuales 7 son mujeres, y está presidida por Fabiola Alanís.

Desde su perspectiva, en Michoacán hay suficientes perfiles, con amplia trayectoria y experiencia, para definir la candidatura guinda, además de que dijo ver una amplia probabilidad de que Morena refrende el triunfo.

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Refirió que las encuestas serán las que definan quién está mejor calificado, ya que para ella la popularidad no es suficiente, pues se puede ser muy popular, dijo, pero tener opiniones ciudadanas negativas.

La diputada reconoció que hay en Michoacán movimientos emergentes que buscarán obtener el triunfo electoral por la vía independiente en las próximas elecciones, como es el Movimiento del Sombrero. En ese sentido, reconoció que el asesinato de Carlos Manzo afectó a Morena, aunque consideró que el pueblo de “Michoacán tiene claridad de lo que realmente pasó”.

Respecto a la propuesta de reforma en materia electoral conocida como plan B, la legisladora dijo a La Razón que “era necesaria” y contribuye a mejorar la calidad de la democracia porque se amplía la posibilidad de que la gente participe en otros temas y opine sobre los propios procesos electorales, que “antes eran exclusivamente de quien hacía la política”.

Agregó que es esencial disminuir los gastos, pues anteriormente ya se hizo con el Poder Judicial y el Ejecutivo, así como con las dos cámaras del Congreso, y ahora les toca a los congresos locales, donde, en el caso michoacano, habrá de emprenderse una “reingeniería” para adecuarse a la nueva circunstancia.

En torno a la seguridad en la entidad, la legisladora y aspirante a la candidatura destacó los resultados que se han obtenido tras la implementación del Plan Michoacán federal.

Destacó que en poco más de cuatro meses y medio hay ya resultados tangibles, ya que, de acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos tuvieron una reducción de 69 por ciento y también hay disminución en los delitos de alto impacto, particularmente en la extorsión.Sin embargo, reconoció que este último flagelo sigue costando trabajo disminuirlo.

Ahora, ¿qué le falta?, ¿qué buscaría después, a futuro?

En el futuro inmediato, voy a buscar ser la gobernadora de Michoacán. Me voy a inscribir en el proceso el 22 de junio. Ya estableció las reglas el partido y estoy totalmente de acuerdo, eso nos da mucha tranquilidad. Reglas claras, amistades largas, y yo creo que eso va a ayudar muchísimo. Hay que apegarnos a las reglas que establece el partido y a los ordenamientos que son oficiales de alguna manera.

Por ejemplo, el partido dice que no se puede hacer uso de recursos, ese fue parte del resolutivo. Ni tampoco se puede promover la imagen de ninguna persona con recursos públicos, pero eso ya está en el Código Penal.

Y entonces, vamos bien, vamos a esperar los tiempos y con mucho entusiasmo, además.

¿Cómo percibe a las personas que están contendiendo también por esta misma candidatura; el caso del senador Raúl Morón, del propio fiscal?

Yo creo que lo importante en Michoacán es que hay suficientes perfiles para definir. Y bueno, pues, con trayectoria, con experiencia y demás. Entonces, en Michoacán hay todas las posibilidades de que Morena refrende el triunfo.

Y bueno, vamos a ver, el pueblo es el que decide; finalmente, las encuestas son las que van a resolver quién está mejor calificado, porque no es suficiente que te conozcan. Que te conozcan, pero en positivo, porque te pueden conocer, el 40 por ciento de la población, pero el 30 por ciento jamás votaría por ti. Entonces, se tiene que tomar en cuenta la ponderación, digamos, de las encuestas.

Aunque viene también otro tipo de movimientos con relativa fuerza, como el Movimiento del Sombrero. ¿Cómo lo ve usted?

Yo tenía muy buena relación, era una gran amistad con Carlos Manzo, un gran compañero. Y bueno, pues él optó por esta línea independiente. Y bueno, pues su razón tendría; compartimos algunas de sus causas. Y bueno, el movimiento ahí sigue. Vamos a ver qué decisión toman.

¿Grecia Quiroz es fuerte contendiente?

Pues yo a Grecia, a la compañera Grecia Quiroz, le deseo mucha suerte en lo que decida emprender. Y también le he manifestado todo mi respaldo para que le vaya bien en la presidencia municipal.

¿Cree que sería una contendiente con la que usted podría, digamos, afrontar este proceso?

No lo sé. Vamos a ver qué define el movimiento independiente.

Acerca del plan B, la reforma que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué le parece?, ¿cómo afecta a los congresos?, ¿cómo percibe esta iniciativa?

Yo creo que era necesario el plan B. Creo que, planteado así como lo presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum, como presentó la iniciativa de ley, me parece que contribuye a mejorar la calidad de la democracia. En primer lugar, porque se amplía la posibilidad de que la gente participe en otros temas, que opine sobre los propios procesos electorales y sobre otros temas que antes eran exclusivamente de quien hacía la política. Entonces, sí abre una mayor posibilidad de participación de la gente.

Esta clasificación de disminución del presupuesto no sabemos todavía cómo termine, se está discutiendo ya en la Cámara de Senadores, pero este punto, digamos, de recursos, como máximo respecto al presupuesto anual del estado de Michoacán, nos da una cantidad como de 750 millones de pesos para el Congreso y pues vamos a tener que ajustarnos.

La decisión de la fracción de Morena es respaldar al 100 por ciento la propuesta de la Presidenta y respaldar también implica no solamente políticamente, sino diseñar, digamos, una reingeniería al interior del Congreso que permita cumplir con esto y al mismo tiempo no afectar los derechos de las y los trabajadores, los que son de base, los que ya tienen derechos laborales adquiridos. Eso tiene que quedar asegurado.

Sabemos que a nivel federal hay ciertas discrepancias con los aliados. En el caso del Congreso de Michoacán, ¿se está reproduciendo este mismo fenómeno o hay un cierre de filas?

Nosotros hemos construido una alianza muy sólida con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde y con el PRD. Hemos hecho un bloque progresista: de 40 diputadas y diputados, 31 estamos en ese bloque, y hemos aprobado todas las reformas, hemos caminado de la mano en los avances de la Cuarta Transformación. Siempre hay diferencias, pero en términos generales hay acuerdo de marchar juntos y juntas, y ahora no creo que sea la excepción. Yo creo que hay un buen ánimo de avanzar en lo del plan B. No lo han hecho explícito, pero yo entiendo que no va a ser una reforma de mayor dificultad.

¿Esta reforma daña la autonomía de los estados?

No, no, no, de ninguna manera. Yo creo que la Presidenta no es ninguna improvisada y no iba a enviar una iniciativa que afectara al pacto federal, de ninguna manera. Ella es promotora de la democracia y del pacto federal y la división de poderes.

¿Qué áreas se verían, digamos, afectadas con esta disminución del presupuesto o qué pasaría?

Hay que ver qué se puede dejar de hacer. Por ejemplo, hay muchos eventos protocolarios, hay muchos, no sé, habría que revisarlo. No me atrevería a decir en qué rubros, porque no soy yo la encargada del tema de la administración. Hay un secretario de Finanzas, pero bueno, vamos a ver en qué se puede hacer el recorte.