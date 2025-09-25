Bloquean Autopista del Sol a la altura de puente El Ocotito

Pobladores de la comunidad de El Ocotito, en Guerrero, realizan este jueves un bloqueo en ambos sentidos de la Autopista del Sol para exigir la intervención de las autoridades tras el enfrentamiento armado que inició esta mañana en la zona serrana.

El pasado 6 de agosto, pobladores de El Ocotito cerraron la Autopista del Sol y la carretera federal México – Acapulco en protesta por la violencia que se vive en las zonas serranas, así como en comunidades aledañas.

El bloqueo de este jueves en la Autopista del Sol comenzó cerca de las 13:00 horas, cuando unos 100 pobladores cerraron de manera total la vía.

