Gobernadora Marina del Pilar destaca Premio Internacional al Parque Esperanto por recuperación de espacios públicos

El Parque Esperanto de Tijuana fue reconocido con el WUP@10 Outstanding “New Park Project Award for the Latin America Region”, que otorga World Urban Parks a los proyectos de mayor impacto global en la recuperación de espacios públicos y la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda resaltó que esta distinción coloca a Baja California en el escenario mundial de la sustentabilidad y la innovación urbana.

La mandataria destacó que este parque simboliza la capacidad de transformar un espacio abandonado y lleno de desechos en un lugar donde ahora se respira aire limpio, crece la vida y las familias de Tijuana cuentan con un sitio digno para convivir y disfrutar.

“Aquí donde había abandono y basura hoy hay vida, donde antes se acumulaban desechos ahora se reúnen las familias, se escuchan risas y se respira orgullo, ese es el verdadero sentido de Parque Esperanto”, expresó la gobernadora.

TE RECOMENDAMOS: A 3 años del gobierno de Tere Jiménez Aguascalientes se consolida como uno de los estados más seguros del país

El premio será entregado durante el World Urban Parks 2025 Symposium, que se celebrará del 8 al 10 de octubre en el Centro de Ferias de Estambul, Türkiye, con la participación de líderes de parques y espacios públicos de todo el mundo.

El Parque en Tijuana. ı Foto: Especial.

En la comunicación oficial enviada al Parque Esperanto, el presidente del Consejo de World Urban Parks, Tim Geyer, señaló que la distinción es resultado de una evaluación internacional entre más de 100 proyectos nominados por su innovación, impacto comunitario y contribución al medio ambiente.

El Parque Esperanto cuenta con más de 2 mil árboles, 15 mil arbustos en taludes y 20 mil metros cuadrados de pasto natural, infraestructura verde que refuerza su vocación ambiental y lo convierte en el espacio más grande del estado para la recreación, el deporte y la cultura.

Con más de un millón de visitantes en 2025, el Parque Esperanto se proyecta como un modelo de recuperación urbana que trasciende fronteras y posiciona a Baja California como referente en sustentabilidad y espacios públicos de calidad.

La Gobernadora de #BajaCalifornia, Marina del Pilar Avila Olmeda (@MarinadelPilar), destacó que el Parque Esperanto de Tijuana fuera reconocido con el WUP@10 Outstanding “New Park Project Award for the Latin America Region”, que otorga World Urban Parks a los proyectos de mayor… pic.twitter.com/96Sge1W0Fz — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 25, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR