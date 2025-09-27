Cae lideresa regional e integrante de grupo extorsionador La Chokiza, en Ecatepec

Detienen a "La Güera" y Carlos Andres "N", integrantes del grupo La Chokiza, dedicado a la extorsión.

La Fuerza de Tarea “Marina”, en coordinación con la Policía Metropolitana de Ecatepec, detuvieron a dos personas de nacionalidad colombiana presuntamente relacionadas con La Chokiza dedicada a la extorsión en el Estado de México.

La captura ocurrió el pasado 24 de septiembre de 2025, durante un patrullaje sobre la Avenida General Manuel Ávila Camacho, donde fueron asegurados Carlos Andrés “N” y Zulma “N”, alias “La Güera”.

De acuerdo con reportes de inteligencia, esta última es identificada como la presunta líder regional de la La Chokiza, dedicada a los llamados préstamos “gota a gota” en Ecatepec y municipios vecinos.

Al momento de la detención, los sospechosos viajaban en una motocicleta negra, la cual fue asegurada por las autoridades al confirmarse que contaba con reporte de robo. Durante la revisión, se les encontraron además cuatro envoltorios con hierba verde con características similares a la marihuana.

Tras la lectura de sus derechos, ambos fueron trasladados al Centro de Justicia de Ecatepec “San Agustín”, donde se definirá su situación jurídica y migratoria. La Fiscalía del Estado de México analiza los elementos recabados para reclasificar los delitos que se les imputan.

Fuentes federales definieron que el esquema de préstamos “gota a gota” consiste en otorgar sumas de dinero con intereses impagables y, ante la imposibilidad de cubrirlos, las víctimas son objeto de amenazas, hostigamiento y violencia.

En este contexto, la detención de La Güera y su acompañante representa un golpe a las operaciones de la organización La Chokiza, escisión de grupos colombianos especializados en este tipo de prácticas ilícitas.

