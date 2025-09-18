Vinculan a proceso a ‘El Choko’, lider de ‘La Chokisa’

Alejandro “N”, mejor conocido como “El Choko”, fue vinculado a proceso este 17 de septiembre por un juez federal en Almoloya de Juárez, Estado de México. El presunto líder de la célula delictiva “La Chokiza” enfrenta cargos por delincuencia organizada con fines de secuestro, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) ajustara la imputación inicial de extorsión.

“La Chokiza” es señalada por su participación en diversos delitos, incluyendo extorsión, secuestro exprés, despojo de inmuebles y narcomenudeo. Uno de los métodos más notorios de la organización era el llamado “montachoques”, consistente en provocar accidentes vehiculares para luego extorsionar a los conductores involucrados.

La detención de “El Choko”, fue el pasado 10 de septiembre está forma parte de la Operación Restitución, una estrategia conjunta de autoridades federales y estatales que ha permitido recuperar más de 800 inmuebles relacionados con actividades delictivas de la célula.

Durante la audiencia, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que extendió el plazo para resolver la situación jurídica del imputado. A pesar de ello, el juez impuso prisión preventiva oficiosa, y “El Choko” fue trasladado el 11 de septiembre al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, conocido como Penal del Altiplano.

Junto a él, también fue vinculado a proceso Luis Alberto “N”, alias “El Beto”, presunto integrante de la célula dedicada a los “montachoques” y otros delitos. Ambos enfrentan cargos por privación de la libertad con fines de secuestro, tras denuncias de víctimas a quienes se les exigió dinero para su liberación.

Autoridades destacaron que la vinculación a proceso de “El Choko” representa un golpe importante a las estructuras criminales de Ecatepec, municipio donde la célula operaba de manera intensa. Las investigaciones continúan para determinar la participación de otros miembros de la organización y el alcance de los delitos cometidos.

Con esta medida, las autoridades buscan frenar las prácticas de extorsión y secuestro que han afectado a vecinos y comerciantes de la zona, así como garantizar que los responsables enfrenten un proceso judicial conforme a la ley. La FGR advirtió que continuarán operativos para desmantelar otras células delictivas que operen en el Estado de México y la región metropolitana.

